Aktor Tom Holland dan Zendaya akan kembali membintangi film Spider-Man lainnya yang termasuk dalam waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU). Hal ini dikonfirmasi oleh sang produser, Amy Pascal.“Apakah kita akan membuat film lain? Tentu saja,” kata Amy Pascal kepada majalah Variety.Sebelumnya, Tom Holland dan Zendaya telah membintangi trilogi film Spider-Man MCU sebagai Peter Parker dan MJ, yakni Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019), dan Spider-Man: No Way Home (2021).Namun sayangnya, Amy Pascal mengatakan kalau produksi film Spider-Man yang ke-4 kini tertunda karena aksi mogok kerja dari Writers Guild of America (WGA), yang merupakan serikat pekerja yang terdiri dari para penulis, termasuk penulis film dan serial Hollywood.“Kami sedang dalam proses, tetapi para penulis mogok kerja. Tidak ada yang bekerja selama mogok," ungkap Amy Pascal.“Kami semua menjadi pendukung, dan kapan pun mereka berkumpul, kami akan memulai,” imbuhnya.Diketahui aksi mogok kerja yang dilakukan WGA telah berlangsung sejak 2 Mei 2023 lantaran Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gagal mencapai kesepakatan setelah negosiasi enam minggu.Tak cuma Spider-Man keempat, produksi film dan serial lainnya juga ikut tertunda, seperti Stranger Things, Abbott Elementary, dan masih banyak lagi.