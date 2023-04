Trailer The Marvels Resmi Rilis, Tampilkan Aksi Trio Superhero Perempuan hingga Aktor Park Seo-joon

Sinopsis

Pemeran dan karakter di film The Marvels





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal tayang

(PAT)

Jakarta: Cuplikan alias teaser trailer film ' The Marvels ' resmi dirilis pada Selasa, 12 April 2023. Banyak adegan seru dan menarik muncul dalam cuplikan film tersebut.Dalam cuplikan yang dirilis di kanal YouTube Marvel, film The Marvels menghadirkan Captain Marvel alias Carol Danvers sebagai karakter utama. Karakter ini kembali diperankan aktris Hollywood, Brie Larson.Dalam cerita The Marvels, Carol mendapatkan kembali identitasnya dari pemerintahan tirani Bangsa Kree dan telah membalas dendam pada Supreme Intelligence. Akan tetapi, konsekuensi yang tidak diharapkan datang dan membuat Carol harus memikul beban alam semesta yang tidak sedang dalam kondisi stabil.Ketika dia harus menghadapi tantangan yang terhubung dengan Bangsa Kree, kekuatannya tidak sengaja terhubung dengan Kamala Khan alias Ms. Marvel dan Kapten Monica Rambeau yang merupakan seorang astronaut S.A.B.E.R. Ketiganya pun harus bekerja sama dan bekerja untuk menyelamatkan alam semesta sebagai The Marvels.Larson nantinya akan beradu akting dengan artis-artis muda dan ternama lainnya dalam film The Marvels. Mulai dari Iman Vellani sebagai Kamala Khan, Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, dan Zawe Ashton sebagai Dar-Benn,Menariknya, film The Marvels ini juga akan kehadiran aktor Korea Selatan, Park Seo-joon. Aktor yang dikenal karena berperan sebagai Si Woo dalam serial televisi, Dream High 2. Aktor ini juga dikenal lewat drama-drama Korea seperti She Was Pretty, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim, dan Itaewon Class.Belum diketahui pasti peran yang dimainkan Seo-joon dalam film The Marvels. Namun, ia dimunculkan dalam trailer tersebut.Sementara itu, The Marvels disutradarai oleh Nia DaCosta dan diproduseri oleh Kevin Feige.Dalam teaser trailer yang dibagikan di kanal YouTube Marvel Entertainment ini juga diumumkan jadwal tayang film The Marvels. Pihak Marvel memastikan film tersebut akan tayang pada 10 November 2023 di bioskop.