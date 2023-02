Arbani Yasiz Terharu Ajak Anak-Anak Berkebutuhan Khusus Nobar Kiko In the Deep Sea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arbani Yasiz merasa senang sekaligus terharu bisa nonton bareng film animasi Kiko in the Deep Sea. Apalagi momen itu dilakukan bersama anak-anak penyandang disabilitas dan yatim piatu.Selain Arbani, Anastasia Amalia yang menjadi pengisi suara Kiko ikut hadir. Mereka berbaur bersama anak-anak dari Yayasan Disabilitas Indonesia Satu dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariah."Saya berharap film animasi Kiko In the Deep Sea dapat menghibur mereka, menambah wawasan dan membuat kita rela berkorban dan berani untuk memperjuangkan kebenaran," kata Arbani Yasiz dalam keterangan tertulisnya.Film animasi Kiko In the Deep Sea mengisahkan tentang petualangan Kiko bersama Tingting, Poli, Patino, Lola, Karkus serta Pupus. Mereka pergi menelusuri dan menginvestigasi kerusakan ekosistem yang sedang terjadi di sebuah kota Asri di dalam laut.Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Putri Clara dari Shell Castle. Putri Clara sedang mencari lima mutiara pelindung perairan yang hilang. Tanpa adanya mutiara tersebut, kehidupan perairan akan menjadi musnah."Film animasi Kiko In the Deep Sea diharapkan juga mendorong anak-anak menjaga kelestarian lingkungan pada umumnya. Versi film memang berbeda dengan serialnya, jauh lebih panjang dengan tata suara yang berbeda. Saya berharap, penonton bisa merasakan pesannya," kata Titan Hermawan, CEO MNC Pictures.Film Kiko In the Deep Sea bakal tayang di bioskop pada 23 Februari 2023.