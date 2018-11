Alasan Gal Gadot Mau Terlibat dalam Wreck-It Ralph 2

Setelah menjadi jagoan dalam film Wonder Woman dan Justice Leage, Gal Gadot menjadi aktris pengisi suara untuk film animasi Wreck-It Ralph 2 atau Ralph Breaks the Internet. Rupanya, Gadot menerima tawaran peran ini karena ingin menonton film bersama sang anak.Dalam wawancara dengan Entertainment Tonight, Gadot mengaku jarang bisa menonton filmnya sendiri bersama sang anak, yang kini baru berusia tujuh tahun. Ralph Breaks the Internet memberinya peluang itu."Aku membayangkan akan pergi ke premier dan membawa anak gadisku ikut serta dan menonton film ini sama-sama," kata Gadot saat datang ke premier filmnya di Inggris."Setelah membaca naskahnya dan melihat betapa luar biasa pesan yang dibawa film ini, aku sangat ingin untuk membawa cerita ini ke dunia," lanjut Gadot.Tidak hanya mengisi suara dialog, Gadot juga menyanyikan soundtrack berjudul A Place Called Slaughter Race bersama Sarah Silverman, aktris pengisi suara tokoh utama Vanellope von Schweetz."Aku selalu latihan (menyanyi) tanpa tahu buat apa, tapi ini pertama kalinya aku menyanyi dalam film dan luar biasa sekali. Aku sangat suka dan tidak sabar mendengarnya malam ini!" ungkap Gadot.Ralph Breaks the Internet adalah sekuel untuk Wreck-It Ralph (2012), film animasi dengan latar dunia fantasi gim video era "arcade" seperti Sugar Rush, Fix-It Felix Jr, Hero's Duty, dan Sonic the Hedgehog.Dalam film kedua, Vanellope dan Ralph bertualang ke dunia internet untuk mencari setir mobil balap Vanellope yang rusak. Di sana, mereka bertemu berbagai karakter baru, termasuk Shank, pembalap liar dari gim Slaughter Race.Ralph Breaks the Internet telah tayang di bioskop Indonesia sejak Jumat, 23 November 2018.(ELG)