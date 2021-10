Putri Marino 'Racuni' Kebiasaan Chicco Jerikho Nonton Drakor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor Chicco Jerikho telah lama berkecimpung di dunia seni peran. Sejumlah karakter dalam beragam genre film pun digelutinya. Ternyata, Chicco juga menikmati drama Korea (Drakor).Hal itu berawal dari sang istri, aktris Putri Marino, yang gemar menonton Drakor. Hingga akhirnya, Chicco ikut menikmati tayangan favorit para penikmat K-Pop itu."Drakor istri gue yang nonton tuh. Jadi gue ikut-ikutan," ucap Chicco Jerikho kepada Medcom.id di Kedai Filosofi Kopi Pasar Baru, Jakarta Pusat."Kingdom, thriller Korea, gue nonton. Drakor The World of Married yang tentang perselingkuhan itu gue nonton. Itu juga karena istri gue, jadi ikut-ikutan," tambahnya.Produser film Ben & Jody ini pun mengungkapkan perspektifnya tentang tayangan serial maupun drama asal Korea Selatan. Ia mengaku cerita yang dikemas dalam tayangan khas Korea sangat bagus."Memang ceritanya bagus-bagus kan. Korea punya ciri khas di setiap dramanya yang berbeda dari industri film yang lainnya. Misalnya, dramanya lebih mengena. Masing-masing industri film punya warnanya kan. Tapi kita akan sebagus itu," tuturnya dengan mantap.Drakor The World of The Married sendiri menceritakan tentang salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga. Kisahnya berawal dari pernikahan harmonis antara Ji Sun Woo (Kim Hee-ae), dokter yang cantik dan sukses, dengan suaminya, Lee Tae Oh (Park Hae-joon).Hingga akhirnya, Ji Sun Woo menyadari suaminya berselingkuh dengan perempuan muda bernama Yeo Da Kyung (Han So-hee). Usai mencari tahu kebenaran tentang perselingkuhan suaminya, Ji Sun Woo menemukan fakta lain yang selama ini tidak diketahuinya.Salah satunya, aset pribadi miliknya dan sang buah hati yang digunakan oleh Lee Tae Oh untuk selingkuhannya. Namun, Ji Sun Woo menyadari dirinya tidak akan rugi jika bercerai dengan suaminya. Dia pun berusaha berpisah sekaligus mendapatkan kembali hartanya.