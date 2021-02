Pengalaman Tak Terlupakan Jeonghwa EXID Pertama Kali Main Film

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jeonghwa EXID memcoba peruntungan karier di dunia akting. Ia debut main dalam film laga Korea, yakni "The Dragon Inn" pada 2020. Ia pun buka suara tentang debutnya di dunia seni peran."Saya harus membintangi 'The Dragon Inn' melalui audisi. Bagian karakter berbicara kepada saya. Saya pikir kami memiliki banyak aspek serupa. Bisa dibilang dia seperti pemecah masalah dalam film laga," ujarnya dikutip dari Soompi."Saya ingin mencoba karakter yang merencanakan operasi dan memerintah orang-orang. Kerja tim itu penting, dan karena saya satu-satunya karakter wanita, saya menaruh banyak perhatian untuk tidak terlihat terlalu aneh dengan karakter pria," tambahnya.Film berjudul "The Dragon Inn Part 1: The City of Sadness" disutradarai oleh Choi Sang Hoon. Menceritakan tentang restoran Cina yang terlihat biasa di luar, tetapi sebenarnya menyimpan rahasia yang mendebarkan.Sedangkan pada sekuel yang akan datang, yakni "The Dragon Inn Part 2: The Night of the Gods", berbeda. Film yang tayang perdana pada 10 Februari 2021 ini mengisahkan tentang insiden seputar seorang gadis yang hilang.Jeonghwa akan mengulangi perannya sebagai Ji Hye. Dia adalah anggota regu Yong Ru Gak dan karakter komando yang menyusun rencana dan strategi untuk tim.Menurutnya, akting memberikan pengalaman baru yang menyenangkan. Salah satu pengalaman yang terlupakan ialah saat Jeonghwa makan dengan sutradara dan sesama pemeran film. Mereka sering mengunjungi toko yang nyaman untuk makanan ringan dan obrolan setelah syuting."Melalui anggota 'The Dragon Inn,' saya bisa merasakan bahwa kami adalah satu tim seperti yang saya lakukan ketika saya melakukan promosi dengan anggota melalui EXID," ungkapnya."Ini adalah pertama kalinya saya merasa seperti kami adalah rekan kerja di perahu yang sama, jadi itu sangat menarik, dan saya sangat ingin berbagi ini. Saya sangat bergantung pada mereka," akunya.(ELG)