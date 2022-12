Sinopsis 'Can You Hear Me?', Serial Indonesia Pertama yang Angkat Cerita Teman Tuli

Pesan yang diusung "Can You Hear Me?"





Sinopsis "Can You Hear Me?"

Jakarta: "Can You Hear Me?" adalah salah satu serial Indonesia pertama yang mengangkat kisah cerita tentang teman-teman tuli. Salshabilla Adriani dan Daffa Wardhana sebagai pemeran utama serial ini harus belajar banyak karena sebagian besar dialog menggunakan bahasa isyarat.“Ini serial pertama di Indonesia yang mengangkat cerita teman-teman tuli dan bahasa isyarat," kata Daffa saat peluncuran serial di Jakarta, 6 Desember 2022.Lalu apa yang membuat serialSerial yang digarap sutradara Hesty Saputra ini dibuat dengan harapan pesan yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik dan disebarluaskan lagi. Selain itu, serial ini memiliki banyak hal yang bisa dipetik untuk dijadikan pelajaran dalam hidup.“Di sini kami libatkan beberapa aktor tuli, seperti Pak Rama, dan beberapa teman aktor yang asli tuli. Semoga pesannya dapat dan bisa disebarluaskan lagi," kata Daffa.Serial garapan Sky Films ini mengisahkan tentang perjalanan dua orang sahabat, Mutia (Salshabilla Adriani) dan Dimas (Daffa Wardhana). Mereka berdua bekerja sama membuat sebuah perusahaan startup bernama Biru.Dimas dan Mutia memiliki ambisi dan tekad yang tinggi untuk memenangkan sebuah kompetisi startup melalui aplikasi yang mereka buat.Meski sudah berusaha dengan maksimal, namun Mutia dan Dimas tetap mengalami kekalahan yang beruntun. Mutia bimbang dan ragu apakah akan melanjutkan projek Biru atau tidak.Hingga pada suatu hari datang seorang investor yang menawarkan Mutia untuk mengembangkan suatu aplikasi. Tawaran yang datang kemudian membawa Mutia pada trauma masa kecilnya yang kelam.Series Can You Hear Me sudah bisa kamu saksikan di aplikasi Vidio sejak tanggal 7 Desember 2022, dan saat ini series tersebut sudah sampai pada episode 6.