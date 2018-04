Amanda Rawles Merasa Terhormat Satu Film dengan Deddy Sutomo

Aktor muda Amanda Rawles merasa terhormat bisa bermain dalam satu film dengan mendiang Deddy Sutomo. Sebelum meninggal pada Rabu, 18 April 2018 lalu, Sutomo memang ikut bermain dalam beberapa film yang belum dirilis, termasuk Jailangkung 2 garapan Rizal Mantovani dan Jose Poernomo."It's such a honor for me. Dia orang yang hebat dan aku belajar banyak hal dari dia dan juga dari waktu kami syuting Jailangkung," kata Amanda dalam jumpa pers perilisan teaser Jailangkung 2 di Kinosaurus Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 19 April 2018."Banyak (belajar), aku lupa spesifiknya apa, cuma aku belajar banyak dunia akting. Dia menceritakan ke aku karena kebetulan dia juga sedang menulis buku. Dia bercerita banyak tentang itu dan kami suka berbagi cerita," imbuh Amanda.Jefri Nichol, lawan main Amanda di Jailangkung 2, merasa beruntung bisa mengenal mendiang Deddy dan bekerja sama dalam satu adegan. Menurut Jefri, perjalanan panjang Sutomo sebagai aktor terbukti saat berakting di set."Kebetulan aku punya satu adegan sama dia. Atmosfer yang dia bawa ketika syuting memang kuat. Pas adegan tegang, terus dia masuk, tegang semua. Memang aku beruntung banget bisa satu adegan dengan dia," kenang Jefri."Pas sedang istirahat, dia cerita banyak tentang kehidupan dia. Cerita tentang dia di Yogyakarta dulu," imbuhnya.Sutomo meninggal dalam usia 76 pada Rabu pagi, 18 April sekitar pukul 07.00 WIB. Dia dimakamkan pada hari yang sama di TPU Tanah Kusir Jakarta, satu liang dengan istri pertamanya, Rini Sutomo yang telah berpulang pada 1997.(ELG)