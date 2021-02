Episode Tambahan Lovestruck in the City, Fokus Pada Minho SHINee

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea (Drakor) "Lovestruck in the City" awalnya direncanakan sebanyak 16 episode. Namun, kabar terbaru, drama ini diperpanjang dengan akan adanya episode tambahan yang fokus pada Minho SHINee."Format dasar dari 16 episode akan diperpanjang menjadi 17 episode, dan drama akan berakhir pada 16 Februari 2021," tutur sumber dari KakaoTV kepada Newsen, dilansir dari Soompi.Drama romansa ini menceritakan tentang kehidupan cinta sejumlah pemuda di kota yang sibuk. Mereka adalah Park Jae Won (Ji Chang Wook), Lee Eun Oh (Kim Ji Won), Choi Kyeong Jun (Kim Min Seok), Suh Rin Yi (So Ju Yeon), Oh Sun Young (Han Ji Eun), dan Kang Geon (Ryu Kyung Soo).Ada pertimbangan untuk menambahkan episode tambahan. Hal ini seiring dengan kisah cinta yang terus berjalan dari enam individu, termasuk Park Jae Won dan Lee Eun Oh."Pada episode ke-17, akan menjadi episode terakhir spesial yang juga menampilkan romansa baru dari Oh Dong Shik (Minho SHINee), yang meninggalkan kesan kuat dengan penangkapan pencuri kamera," jelas sumber itu."Cara Oh Dong Shik mencintai, yang berbeda dari yang lain, akan memberikan kegembiraan dan kesenangan seperti hadiah sampai akhir. Kami meminta cinta dan dukungan Anda," pungkasnya.Sementara itu, drama "Lovestruck in the City" tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 17.00 KST. Lantaran drama ini diperpanjang satu episode, maka berdasarkan jadwal, Drakor ini akan berakhir pada Selasa, 16 Februari 2021.(ASA)