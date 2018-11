Netflix Tayangkan Drama Korea Memories of the Alhambra

Drama Korea Memories of the Alhambra siap ditayangkan melalui layar Netflix dalam waktu dekat. Film ini diperankan oleh Park Shin-hye dan Hyun Bin.Memories of the Alhambra adalah drama romantis antara dua insan yang tak sengaja bertemu dalam sebuah insiden. Yoo Jin-woo (Hyun Bin), CEO perusahaan investasi tengah melakukan kunjungan bisnis ke Granada dan Spanyol. Ia terlibat insiden misterius usai menginap di sebuah hostel tua yang dikelola Jung Hee-joo (Park Shin-hye).Serial drama ini disutradarai Ahn Gil-ho dengan naskah yang ditulis Song Jae-jung. Serial ini diproduksi Studio Dragon, yakni tim yang juga bekerja di balik drama Stranger dan Mr. Sunshine.Sebelumnya Memories of the Alhambra, Netflix telah merilis sejumlah drama Korea di antaranya Life dan Something in the Rain.Memories of the Alhambra akan ditayangkan di kawasan Asia dengan sulih teks berbahasa Inggris. Versi ini diluncurkan satu jam setelah peluncuran di Korea. Sehari setelahnya, drama ini tayang di Jepang.Selain di kawasan Asia, Memories of the Alhambra juga tayang di wilayah Eropa dan Amerika Selatan mulai 11 Desember 2018. Rencananya akan ditayangkan dua episode di setiap pekan.Memories of the Alhambra dapat ditonton melalui Netflix mulai 1 Desember 2018.(ASA)