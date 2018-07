Sutradara Venom Telah Rencanakan Film Sekuel

Venom akan menjadi film adaptasi komik Marvel pertama yang berfokus hanya kepada tokoh Venom, salah satu musuh bebuyutan Spider-Man. Sutradara Ruben Fleischer menyatakan sudah punya rencana untuk sekuelnya, seandainya film pertama ini berhasil diterima pasar dengan baik."Kami sudah meletakkan beberapa dasar yang bisa membawa waralaba ini ke berbagai arah berbeda, tetapi tentu saja itu semua bergantung ke kegirangan orang-orang terhadap film ini," kata Ruben dalam salah satu panel Comic-Con di San Diego pekan lalu, seperti dikutip ComicBook pada Rabu, 25 Juli 2018."Aku harap orang-orang akan bertahan dan melihat bibit-bibit yang telah ditanam," lanjut Ruben mengisyaratkan adanya adegan ekstra di bagian credit title.Ruben menyebut dia punya pendekatan berbeda terhadap film ini. Dalam dunia genre film superhero komik yang kini dikuasai Marvel Studios dan DC Entertainment, tantangan paling berat memang tampil mengemuka dengan karakter berbeda."Aku adalah penggemar berat film-film dari buku komik. Jadi aku ambil saja sebuah jalur yang tepat untuk karakternya. Aku rasa, sesuai dengan karakternya, Venom lebih kelam, dan kita bicara tentang sesuatu yang lebih bengis. Gaya ini berbeda dibanding semuanya yang lain, terutama jika kalian hanya berfokus ke Venom saja," terang Ruben."Dia bukanlah jenis orang yang bersinar sehingga cerita terjadi saat malam. Lebih kelam. Lebih mengancam. Dilihat dari spektrum semua film semacam ini, ada DC yang super kelam versi Zack Snyder dan ada film-film Marvel. Aku menganggap kami berada di zona kami sendiri yang terpisah dengan itu semua," lanjutnya.Ruben adalah sineas Amerika kelahiran 1974. Selain film, dia telah mengerjakan sejumlah serial, musik video, dan iklan televisi. Venom akan menjadi film panjang keempat yang dia sutradarai setelah Zombieland (2009), 30 Minutes or Less (2011), dan Gangster Squad.Naskah Venom ditulis oleh Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel, dan Will Beall berdasarkan karakter komik Venom ciptaan David Michelinie dan Todd McFarlane. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy, Michelle Williams, dan Riz Ahmed.Venom dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2018.(ELG)