Jennie Blackpink Bakal Tampil di Serial HBO, Bareng The Weekend dan Troye Sivan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jennie Blackpink sempat ke Los Angeles pada Februari 2022. Youtube Jennierubyjane Official

(SYN)

Jakarta: Jennie Blackpink akan tampil di serial HBO , The Idol. Serial itu dibuat oleh The Weeknd, Sam Levinson, dan Reza Fahim.Dilansir dari allkpop, The Idol bercerita tentang seorang penyanyi pop wanita yang memulai percintaan dengan pemilik klub L.A. yang penuh teka-teki menjadi pemimpin sekte rahasia.The Weeknd membintangi serial ini sebagai dirinya sendiri. Ada juga bintang lain seperti Lily-Rose Depp dan Troye Sivan yang muncul di The Idol.Menurut sebuah sumber, Jennie Blackpink diperkirakan akan muncul sebagai cameo atau karakter kecil dalam serial tersebut. Tahun lalu, pelantun Solo itu terlihat makan bersama The Weeknd, yang memicu rumor kolaborasi.Sementara itu, syuting untuk The Idol saat ini sedang berlangsung di Los Angeles, California.Baca: Lisa Ungkap Masa Sulit di Blackpink