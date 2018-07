Demi Buffalo Boys, Yoshi Sudarso Tolak Tawaran Stunt di Hollywood

Buffalo Boys menjadi film produksi Indonesia yang dibintangi aktor Yoshi Sudarso, yang sebelumnya dikenal sebagai stuntman dan salah satu pemeran serial Power Rangers. Sebelum bergabung ke proyek film western-Jawa tersebut, Yoshi sempat bimbang karena pada saat bersamaan, dia mendapat tawaran kontrak jangka panjang sebagai stuntman di Hollywood.Hal ini diungkap Yoshi dalam sesi wawancara khusus di kantor Screenplay Films Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Yoshi mengaku dia sempat tergiur bayaran yang bisa diperoleh untuk proyek besar selama delapan tahun."Sebelum Buffalo Boys, aku sudah (ditawari kontrak) delapan tahun untuk menjadi stunt dan menolong koreografi. Mereka bilang, pekerjaannya delapan tahun. Delapan tahun itu, uangnya, ha-ha gede banget ya. Jadi kayak (membayangkan) ini akan jadi hebat, bisa beli rumah dan segala macam," kata Yoshi."Lalu dapat (tawaran) akting ini, wah (bingung). Ini akting, tetapi di indonesia, enggak tahu orang-orang di sini, takutnya – ini negara asing kan, secara teknis negara asal, tetapi ini asing buatku, bahasa enggak lancar," lanjutnya.Menurut Yoshi, menjadi stuntman di Amerika relatif lebih mudah dibanding menjadi aktor yang seluruh sosoknya muncul di layar, terutama bagi orang-orang imigran Asia seperti dirinya lantaran tidak banyak tokoh fiksi yang karakter mukanya mirip."Untuk stunt, enggak keliatan muka enggak apa-apa. Jadi, satu minggu kerja dua-tiga kali sudah, whoaa you good (cukup)," ujar Yoshi.Namun tampaknya, mengasah kemampuan akting adalah salah satu tantangan yang ingin dijalani Yoshi lebih serius. Pria kelahiran April 1989 ini mengawali karier di industri hiburan sebagai stuntman. Dia sempat menjadi aktor di Power Rangers dan kemudian kembali lagi ke profesi stuntman. Buffalo Boys adalah titik perubahan arah tersebut."Aku membaca naskahnya bagus banget dan waktu aku Skype call dengan (sutradara) Mike Wiluan, kayak kepala langsung (sepakat). Ya sudah, sekarang aku bikin keputusan, enggak stunt lagi, semua akting. Jika kamu bisa melihat dirimu melakukan hal selain yang biasa kamu lakukan, lakukan itu walaupun sulit. Lalu aku membaca naskahnya ini, aku bisa melihat aku akting di sini. Jadi hati dan kepalaku sudah ke akting, bukan stunt lagi," ungkap Yoshi."Kalau aku ambil Buffalo Boys tiga bulan, enggak bisa balik lagi ke pekerjaan ini (...). Oke, enggak mikir dua kali, enggak ada penyesalan. Aku tahu pasti, maunya akting," tukasnya.Dalam film ini, Yoshi berperan sebagai Suwo, putra Sultan (Mike Muliadro) yang dilarikan ke Amerika karena terancam dibunuh pasukan kolonial Belanda. Bersama Jamar (Ario Bayu) saudaranya, Suwo tumbuh besar sebagai koboi dalam asuhan sang paman yang membawa mereka kabur.Suatu ketika, mereka kembali ke Jawa untuk membalas dendam. Mereka menghadapi Gubernur Van Trach (Reinout Bussemaker) yang punya pasukan khusus (Daniel Adnan, Sunny Pang, Alex Abbad, Zack Lee, dan Hannah Al Rashid). Suwo juga bertemu dan jatuh cinta dengan Kiona (Pevita Pearce), putri kepala desa.Film ini disutradarai Mike Wiluan, yang juga menulis naskah bersama Rayya Makarim. Ini menjadi debut Mike sebagai sutradara film panjang, setelah sebelumnya dikenal sebagai produser Headshot, Rumah Dara, dan Beyond Skyline. Produksi dilakukan bersama oleh Infinite Frameworks, Screenplay, dan Zhao Wei Films.Buffalo Boys telah diputar perdana di Fantasia International Film Festival di Kanada pada 14 Juli lalu, lalu menyusul tayang Festival Film Asia New York pada 15 Juli.Untuk bioskop Indonesia, Buffalo Boys dijadwalkan rilis pada Kamis, 19 Juli mendatang.(DEV)