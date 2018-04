Iwan Fals Mengisi Soundtrack Film The Gift, Hanung Bramantyo Takjub

Lagu Ijinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals menjadi soundtrack untuk film The Gift garapan Hanung Bramantyo yang akan dirilis di bioskop dalam waktu dekat. Sebelum lagu ini resmi jadi musik untuk filmnya, Hanung mengaku tak menyangka Iwan akan bersedia."Saya enggak tahu, ide tentang Bang Iwan itu mungkin dari Bu Ajeng (Vincent, produser). Bang Iwan itu sudah dewa buat saya, sudah di awang-awang, enggak mungkin (terlibat di film saya)," kata Hanung dalam jumpa pers di bioskop XXI Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 17 April 2018."Alhamdulilah Bang Iwan mau, bahkan menyanyi di acara sangat sederhana seperti ini. Buat saya, hal seperti itu, kalau itu tidak karena hati, tidak mungkin seperti itu. Saya tidak akan bicara soal filmnya karena film ini betul-betul sangat personal buat saya dan semoga sangat personal buat teman-teman," imbuhnya.Dalam jumpa pers itu, Iwan memang menyempatkan diri datang dan membawakan lagunya dengan gitar di depan para pemain, kru, dan wartawan yang datang. Iwan juga menyampaikan kesan tentang pemaknaan lirik lagu ini dengan kisah yang diceritakan di film."Ini lagu ciptaan Rieka Roeslan," kata Iwan."Sepintas, saya diingatkan lagi kepada makna hadiah. Seseorang yang punya kelebihan bisa memberi hadiah bagi orang yang kesulitan. Lagu itu ada di tengah-tengah suasana hadiah tersebut," lanjutnya sebelum bernyanyi.The Gift berkisah tentang Tiana (Ayushita Nugraha), seorang novelis yang memprotes Harun (Reza Rahadian), pemilik kontrakan yang membunyikan musik terlalu keras. Ternyata Harun seorang tuna netra yang memilih menutup diri dari dunia luar dan bergeming dalam kesendirian.Seiring perjalanan waktu, Harun yang keras kepala dan satir membuka diri. Kedekatan mereka berujung rasa cinta satu sama lain. Kejadian demi kejadian tak terduga terjadi, seolah mengantarkan mereka ke perjalanan akan pengorbanan dan keterbatasan manusia.Film ini diproduksi Seven Sunday Films bersama Dapur Film. Cerita berangkat dari produser Anirudhya Mitra dan dikembangkan Hanung bersama penulis naskah Ifan Ismail. Rodney L Vincent dan Ajeng Vincent juga menjadi produser untuk Seven Sunday. Sebelumnya, film ini telah diputar perdana dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2017.The Gift dijadwalkan tayang mulai Kamis, 24 Mei 2018.(ELG)