Tom Holland Sebut Spider-Man: Into the Spider Verse sebagai Film Spider-Man Terbaik

Nama Tom Holland menjadi dikenal publik internasional berkat perannya sebagai Spider-Man di waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU). Sejauh ini, film Spider-Man diketahui punya banyak versi, mulai dari yang dibintangi Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, hingga versi animasinya.Baru-baru ini, Tom Holland mengungkap film Spider-Man mana yang menjadi favoritnya. Ternyata, yang Tom Holland favoritkan bukanlah versi yang ia bintangi, melainkan versi animasinya yang berjudul Spider-Man: Into The Spider Verse yang dirilis pada 2018 silam."Menurut saya film pertama Spider-Verse adalah film Spider-Man terbaik yang pernah dibuat," ujar Tom Holland kepada AP, dikutip dari Variety, Senin, 5 Mei 2023.Aktor berusia 27 tahun itu pun juga menyoroti peran Amy Pascal yang memproduseri film animasi Spider-Man juga Spider-Man versi MCU.Tom Holland juga menyebut kalau Amy Pascal sudah ia anggap seperti ibu kandungnya. Tom pun menuturkan kalau tadinya ia berencana menonton premier film sekuel Spider-Man: Into The Spider Verse yang berjudul Spider-Man: Across the Spider-Verse yang kini sedang tayang di bioskop."Amy Pascal sudah seperti ibu saya. Seharusnya saya pergi bersamanya untuk menonton premier, tapi saya harus bekerja," kata Tom.Aktor asal Inggris itu pun mengakui kalau hingga kini ia belum memiliki kesempatan untuk menonton Spider-Man: Across the Spider-Verse, namun ia yakin film tersebut mampu memenuhi ekspektasi banyak orang."Saya sangat bangga dengan mereka dan begitu bersemangat untuk film keduanya. Saya yakin itu akan memenuhi ekspektasi dan saya tak sabar untuk menontonnya," imbuhnya.