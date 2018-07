Ryan Reynolds Siapkan Film Parodi Home Alone, Stoned Alone

Bintang film Deadpool, Ryan Reynolds, bersama 20th Century Fox sedang menyiapkan proyek film komedi berjudul Stoned Alone. Jika dilihat dari segi cerita, proyek film ini akan mengingatkan kita kepada film klasik andalan saat libur Natal, Home Alone.Menurut laporan Variety, Ryan akan menjadi produser film ini dan kemungkinan juga akan ikut bermain. Naskahnya ditulis oleh Kevin Burrows dan Matt Mider berdasarkan ide cerita dari bos eksekutif Fox, Matt Reilly. Posisi sutradara akan diisi oleh Augustine Frizzell, yang sebelumnya telah mengerjakan Never Goin' Back.Kisahnya berpusat pada seorang pemuda pecundang berusia 20-an tahun yang gagal pergi berlibur ski karena ketinggalan pesawat. Di rumahnya, pemuda ini mabuk karena ganja. Dia juga mendapati bahwa sekelompok pencuri telah menyusup masuk ke rumahnya.Home Alone (1990), yang kemudian punya tiga sekuel, punya pola cerita serupa. Anak bocah berusia 8 tahun tertinggal di rumahnya di Chicago ketika keluarganya berangkat liburan ke Paris. Tinggal sendirian, bocah ini harus menghadapi kelompok pencuri yang masuk ke rumah.Stoned Alone akan diproduksi oleh Ryan lewat Maximum Effort, perusahaan produksi dalam jaringan Fox. Ini akan menjadi film kelima produksi Ryan setelah dua film Deadpool serta The Little Stranger (2018) dan Detective Pikachu (2019).Sebagai aktor, Ryan terakhir kali muncul di film superhero komedi Deadpool 2 garapan sutradara David Leitch. Tahun ini, dia terlibat sebagai pengisi suara dan pemberi gerakan untuk karakter Pikachu dalam film Detective Pikachu yang akan dirilis Warner Bros tahun depan.(ELG)