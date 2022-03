Jane Campion Minta Maaf kepada Serena dan Venus Williams Terkait Pidatonya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sutradara Jane Campion meminta maaf atas komentarnya terhadap petenis kakak beradik Serena Williams dan Venus Williams.Diketahui bahwa Campion dikecam oleh warganet karena isi pidato penerimaan penghargaan di ajang Critics Choice Awards, di mana Campion memenangkan kategori film terbaik dan sutradara terbaik untuk The Power of the Dog.Dalam pidatonya, Campion menyindir saingannya di kategori sutradara terbaik yang hanya berisi pria. Dia memuji kedua petenis tersebut, namun juga menyebutkan bahwa mereka tidak bersaing dengan laki-laki."Venus dan Serena, kalian hebat. Tetapi, kalian tidak bermain melawan lelaki, seperti aku." ujar Campion.Warganet mengartikan pernyataan tersebut sebagai tanda kalau Campion meremehkan prestasi Serena dan Venus Williams. Campion langsung mengeluarkan pernyataan mengenai permintaan maaf terkait komentarnya itu."Aku membuat komentar tanpa berpikir dengan menyamakan apa yang aku lakukan di dunia film dengan pencapaian Serena Williams dan Venus Williams. Aku tidak berniat untuk merendahkan kedua wanita kulit hitam dan atlet kelas dunia itu." kata pernyataan tersebut.Sutradara The Piano tersebut juga membenarkan fakta bahwa sebenarnya kedua petenis legendaris itu pernah bersaing dengan pria, baik di lapangan maupun luar lapangan."Faktanya kedua saudari Williams pernah bersaing melawan pria di lapangan dan di luar, dan mereka telah meningkatkan standar dan membuka pintu kesempatan bagi para wanita di dunia ini. Hal terakhir yang aku inginkan adalah meremehkan perempuan berbakat. Aku cinta Serena dan Venus. Pencapaian mereka sangat besar dan menginspirasi. Serena dan Venus, aku minta maaf dan sepenuhnya merayakan kalian." pungkasnya.Diketahui dalam ajang Critics Choice Awards, film The Power of the Dog besutan Jane Campion bersaing dengan film King Richard yang menceritakan perjuangan sosok ayah Serena dan Venus Williams, aktor Will Smith memenangkan kategori aktor terbaik karena perannya sebagai Richard Williams.