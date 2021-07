Heboh SBY Muncul di Film Hollywood 'The Tomorrow War'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film The Tomorrow War mendadak jadi perbincangan di Indonesia setelah menampilkan cuplikan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski hanya tampil sedetik, kehadiran SBY di film yang dibintangi Chris Pratt itu bikin heboh media sosial.Penampilan SBY di film itu diambil dari cuplikan pertemuan dia dengan PM Inggris Gordon Brown pada 31 Maret 2009 di London. Antusiasme paling besar tentu ditunjukkan para kader Partai Demokrat. Salah satunya mantan Menpora Andi Mallarangeng."Ada SBY di film The Tomorrow War. Sebuah film Hollywood yang dibintangi oleh Chris Pratt (The Guardians of the Galaxy) dan disutradarai oleh Chris McKay (The Lego Batman Movie)," tulis Andi Mallarangeng di Instagramnya."Yang menarik, peristiwa kesepakatan pemimpin dunia dalam film itu terjadi di tahun 2022. Dan salah satu pemimpin dunia yang tampak adalah Presiden SBY, tentu saja dianggap mewakili negara-negara Asia. Walaupun selintas, Presiden SBY tampak bersalaman dengan pemimpin dunia lainnya dalam film itu," lanjut Andi.The Tomorrow War merupakan film yang menceritakan sebuah perang melawan invasi alien bernama White Spikes yang terjadi pada 2051. Demi memenangi perang tersebut, para pejuang melakukan perjalanan waktu ke 30 tahun untuk merekrut tentara guna berperang.Andi mengaku tidak tahu alasan film yang pertama kali tayang sejak 2 Juli itu menampilkan wajah SBY. Dia menduga sang sutradara terkesan dengan sosok presiden ke-6 Indonesia itu."Saya tidak tahu kenapa sosok Presiden SBY yang ditampilkan dalam film itu. Padahal Pak SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada saat ini, atau lebih tepatnya pada saat peristiwa di film tersebut. Tapi yang namanya film SciFi, tetaplah sebuah fiksi, produk seni, bukanlah film dokumenter.""Mungkin karena sang sutradara terkesan dengan sosok Pak SBY ketika menjabat sebagai Presiden. Apapun, bangga juga melihat sosok (mantan) presiden negara kita ditayangkan sebagai bagian dari pemimpin dunia yang bersatu melawan alien dalam film Hollywood yang menarik," tutup Andi.(ELG)