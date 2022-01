Drakor Terbaru Didukung, Lee Joon Gi Berterima Kasih kepada Moon Chae Won

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Moon Chae Won mengirimi hadiah spesial ke lokasi syuting drama terbaru mantan lawan mainnya, aktor Lee Joon Gi. Sang aktor pun menyampaikan rasa terima kasihnya.Dilansir dari Soompi, Lee Joon Gi saat ini sedang syuting Drakor (drama Korea) berjudul Again My Life. Ini adalah drama baru yang akan tayang tahun ini di SBS.Drakor tersebut menceritakan tentang seorang jaksa muda yang sempat gagal menjatuhkan salah satu orang kuat. Dia pun berjuang untuk menang ketika mendapatkan kesempatan kedua di pengadilan.Lee Joon Gi membagikan foto truk kopi yang dikirim Moon Chae Won ke lokasi syuting Drakor Again My Life. Dia memperlihatkan spanduk yang tercantum tulisan di bagian atasnya, "Saya mendukung aktor Lee Joon Gi memulai kembali di Again My Life!"Moon Chae Won mempersilakan para kru dan pemeran lain dalam drama itu, untuk menikmati kopi yang dikirimkannya. Dia menuliskan keterangan tersebut pada spanduk di sebelah truk kopi."Pasti sulit untuk mengatur tanggal pengiriman ke lokasi syuting. Terima kasih banyak atas dukunganmu, Chae Won!" tulis Lee Joon Gi di media sosial miliknya."Mari menghangatkan diri dengan secangkir teh hangat dan semangat, semuanya!" tambahnya.Sementara itu, kedua selebritas ini sebelumnya bekerja bersama dalam Drakor berjudul Flower of Evil. Mereka memerankan karakter pasangan yang sudah menikah.