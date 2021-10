Yayan Ruhian jadi Dukun di Film Terbaru, Adu Akting dengan Pemeran Badut "It"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

: Bill Skarsgåd, Samara Weaving dan Yayan Ruhian bermain dalam sebuah film fantasi aksi balas dendam yang diproduseri oleh Sam Raimi dan Roy Lee.Film ini disutradarai oleh Moritz Mohr, yang dibiayai oleh Simon Swart dan Wayne Fitzjohn dari Nthibah Pictures (Redeeming Love) dan Alex Lebovici dari Hammerstone Studios (Bill & Ted Face the Music).Produser proyek tersebut mengumumkan bahwa Boy Kills World adalah sebuah film aksi unik yang dibuat dalam realitas mimpi demam dystopian."Boy Kills World diatur dalam dunia dystopian yang berbeda, menggabungkan tema dunia nyata dengan tampilan gaya yang segar, keren dan orisinal, meminjam dari novel grafis terbaik," kata CEO Nthibah Pictures Simon Swart dalam sebuah pernyataan dilansir The HollywoodReporter pada Jumat."Dengan naskah yang menggabungkan rangkaian aksi inovatif yang liar, selera humor, dan banyak hal gila, film ini berpotensi menjadi hit di seluruh dunia dan potensial menjadi waralaba," lanjutnya.Film ini bercerita tentang Boy, seorang bisu-tuli dengan imajinasi yang hidup. Ketika keluarganya dibunuh, Boy melarikan diri ke hutan dan dilatih oleh dukun misterius untuk menekan imajinasi kekanak-kanakannya dan menjadikannya alat pembunuh.Skarsgård akan memerankan Boy dan Yayan sebagai dukun yang membimbingnya. Sedangan Weaving akan memainkan seorang pembunuh bernama June 27.Moritz Mohr merupakan seorang kelahiran Jerman yang mengikuti program film di UCLA sebelum meluncurkan karir penyutradaraan komersial. Dia membuat film pendek Boy Kills World pada tahun 2018 dan membuat reel pravisualisasi untuk versi film panjang yang menarik perhatian Raimi dan Lee.Mohr dan Arend Remmers akan menulis ide cerita, dengan Remmers dan Tyler Burton Smith (Kung Fury: The Movie) menulis naskahnya.Produksi Boy Kills World akan berlangsung pada awal 2022 di Afrika Selatan.Skarsgård terkenal lewat perannya sebagai Pennywise di film It, di mana Lee menjadi produsernya.Weaving muncul sebagai peran utama dalam film horor Ready or Not dan saat ini sedang syuting drama terbatas karya Damien Chazelle Babylon bersama Brad Pitt dan Margot Robbie.Yayan adalah aktor seni bela diri yang muncul mulai dikenal penonton Amerika lewat film The Raid dan John Wick: Chapter 3 Parabellum.