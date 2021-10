Daftar Pemenang Buil Film Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang penghargaan Buil Film Awards tahunan ke-30 telah berlangsung. Tahun ini, film garapan sutradara Ryu Seung-wan yang berjudul Escape from Mogadishu berhasil menjadi Film Terbaik.Selain itu, film Escape from Mogadishu membawa pulang lima penghargaan lainnya. Di antaranya, Aktor Pendukung Terbaik, Aktor Terpopuler, Naskah Terbaik, Musik Terbaik, dan Sinematografi Terbaik.Penghargaan Aktor Terbaik dimenangkan oleh Yoo Ah In (Voice of Silence). Sedangkan piala untuk Aktris Terbaik disabet Jeon Jong Seo (The Call).Berikut daftar lengkap pemenang Buil Awards tahun ini, dilansir dari Soompi.Best Film: Escape from MogadishuBest Actress: Jeon Jong-seo (The Call)Best Actor: Yoo Ah-in (Voice of Silence)Best Director: Lee Joon-ik (The Book of Fish)Best Supporting Actress: Kim Sun-young (Three Sisters)Best Supporting Actor: Heo Joon-ho (Escape from Mogadishu)Popular Star Award (Female): Esom (Samjin Company English Class)Popular Star Award (Male): Jo In-sung (Escape from Mogadishu)Yu Hyun Mok Film Arts Award: Lee Chun-yeon (mendiang CEO Cine2000)Best New Actress: Lee Yoo-mi (Young Adult Matters)