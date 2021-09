Disney akan Rilis The Book of Boba Fett 29 Desember 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Disney + Hotstar memastikan penayangan serial terbaru mereka, The Book of Boba Fett, yang akan dirilis pada 29 Desember 2021. Sebelumnya, The Book of Boba Fett sempat ditampilkan di bagian akhir kredit episode terakhir musim kedua dari The Mandalorian.Dari keterangan pers yang dirilis Disney + Hostar, The Book of Boba Fett akan dirilis pada Rabu, 29 Desember 2021.Seperti judulnya, serial ini mengisahkan tentang karakter dalam jagat Star Wars yang bernama Boba Fett, sang bounty hunter. Bersama dengan pembunuh bayaran Fennec Shand, keduanya berkelana menyusuri bagian underworld dari Galaxy untuk kembali ke padang pasir Tatooine, untuk menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh Jabba the Hutt.Serial ini dibintangi oleh Temuera Morrison sebagai Boba Fett dan Ming-Na Wen sebagai Fennec Shand. Sementara itu, serial ini diproduser oleh Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, dan Kathleen Kennedy.