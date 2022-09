Penonton Film Miracle In Cell No. 7 Tembus 1,1 Juta dalam Empat Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah meraih 190 ribu penonton di hari pertama penayangannya, film Miracle In Cell No. 7 terus melanjutkan tren positif. Film garapan Hanung Bramantyo itu tercatat sudah menembus angka 1,1 juta penonton dalam waktu empat hari.Adaptasi film Korea berjudul sama itu ditayangkan di bioskop sejak 8 September 2022. Pencapaian menembus angka satu juta penonton disambut baik rumah produksi Falcon Pictures."Puji Tuhan kerja keras kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih untuk para penonton film Miracle In Cell No. 7," kata produser Frederica dalam keterangan tertulisnya.Jumlah penonton Miracle In Cell No. 7 dipastikan akan terus bertambah mengingat mereka masih mendapat cukup banyak layar. Frederica bersyukur Miracle In Cell No. 7 bisa bersaing dengan film Indonesia lain di bioskop."Ini akan menjadi penyemangat kami untuk berusaha lebih keras lagi di film-film berikutnya," ujarnya.Hal serupa disampaikan Vino G. Bastian yang menjadi pemeran utama. Vino mengucapkan syukur dan terima kasih kepada penonton Miracle In Cell No. 7 yang sudah datang ke bioskop."Tentunya senang sekali mendapat respons yang begitu luar biasa ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung film Miracle In Cell No 7," kata Vino.Selain Vino, film Miracle In Cell No. 7 dibintangi Graciella Abigail, Mawar de Jongh, Indro Warkop, Bryan Domani, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna.