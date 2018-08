Sebelum Iblis Menjemput Tembus 1 Juta Penonton

Pada pekan ketiga sejak tayang perdana di Indonesia, film Sebelum Iblis Menjemput berhasil meraih angka 1.004.004 penonton. Kabar perolehan ini disiarkan oleh pihak rumah produksi kepada Medcom.id. Sebelum Iblis Menjemput juga berhasil tercatat dalam daftar 10 film terlaris tahun 2018 dan dalam daftar 5 film horor teratas yang palng banyak ditonton.Sutradara Timo Tjahjanto mengungkap tantangan yang harus dihadapi ketika mengerjakan proyek film horor misteri ini."Ada standar baru. Ada tuntutan kualitas dalam produksi film horor. Film horor yang bagus harus bisa melampaui kualitas film yang sudah mereka anggap bagus sebelumnya. Ini tantangan buat saya," papar Timo dalam keterangan tertulis.Sebelum Iblis Menjemput tidak hanya menyuguhkan ketegangan horor dan cerita misteri. Susupan kisah masa lalu dikemas hiperbolik mampu membei nilai plus dalam ide cerita Sebelum Iblis Menjemput.Pada 5-16 September 2018 film ini akan berkompetisi di L'Etrange Festival, Perancis. Lalu pada 20-27 September akan berkompetisi di Fantastic Festival di Austin, Amerika Serikat. Sebelum Iblis Menjemput menggunakan nama internasional May The Devil Take You.Selain di Indonesia, Sebelum Iblis Menjemput tayang di beberapa negara. Pada 20 September 2018 Sebelum Iblis Menjemput tayang di bioskop Malaysia.(ASA)