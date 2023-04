Kisah The Conjuring Berlanjut ke Serial di HBO Max

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kabar gembira bagi sobat medcom penikmat film horor. Pasalnya, HBO Max kini tengah mengembangkan serial TV berdasarkan The Conjuring universe.Kabar tersebut diumumkan selama pembukaan layanan streaming Max oleh Warner Bros. Menurut Warner Bros, serial televisi The Conjuring akan melanjutkan cerita yang ada di film layar lebar.Produser Peter Safran duduk dalam eksekutif produser serial tersebut. James Wan yang juga memproduseri dan menyutradarai beberapa film dalam franchise tersebut, juga sedang dalam pembicaraan untuk menjadi produser eksekutif.Film-film di The Conjuring Universe termasuk The Conjuring, Annabelle, The Conjuring 2, Annabelle: Creation, The Nun, Annabelle Comes Home, dan The Conjuring: The Devil Made Me Do It secara kolektif telah meraup lebih dari USD2 miliar di box office seluruh dunia.Film berikutnya, The Nun 2 akan dirilis 8 September 2023.