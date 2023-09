Produk Hijab Indonesia Siap Berlaga di New York

(ELG)

Sudah banyak produk fesyen asal Indonesia yang menampilkan produk mereka di ajang internasional. Hal itu membuktikan jenama fesyen Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar negeri.Prestasi membanggakan itu bakal kembali ditunjukkan produk Indonesia yang bernama Aden Hijab. Keunikan dan ciri khas Aden Hijab menarik minat tim Runway 7 untuk menampilkan produk mereka dalam event yang diadakan di New York bersamaan dengan event New York Fashion Week. "Hal ini menjadi kesempatan besar untuk Aden Hijab dapat memperluas pasarnya di industri fashion global. Tentunya, bagi peminat fashion muslim terutama pengikut setia Aden Hijab, hal ini merupakan prestasi yang begitu membanggakan," kata Pratiwi Anggraeni selaku Owner Aden Hijab.Tahun lalu, Aden Hijab sempat mencuri perhatian industri fesyen muslim Indonesia dengan menggandeng artis Citra Kirana dalam event Indonesia Fashion Week . Mereka juga menggandeng Irish Bella sebagai Muse Show Aden Hijab dalam event Muffest Jakarta 2022.Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Pratiwi coba membawa tema istimewa untuk disajikan di New York nanti. Pratiwi pun yakin, produknya dapat menembus pasar internasional di tahun ini."Pertunjukan Aden Hijab kali ini membawakan tema Family Series 2024 sebagai produk unggulan kami, motif yang dipakai merupakan desain pattern orginal yang kami buat sendiri dan dipadukan dengan nama Aden Hijab, printing dan kainnya berstandar internasional," jelasnya.Aden Hijab berdiri sejak tahun 2015. Sejauh ini mereka memiliki distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Singapore. Aden Hijab sebelumnya memang dikenal luas oleh dengan produk unggulannya yaitu Family Series."Produk Family Series Aden Hijab menjadi salah satu produk yang sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia dan terjual ratusan ribu pcs setiap tahunnya," tandasnya.Aden Hijab bakal tampil di Runway 7 pada 10 September pukul 03.00 PM waktu New York, USA. Mereka juga bakal menyiarkan penampilan mereka di New York melalui Instagram @a.d.e.n_hijab.