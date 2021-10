Tak Hanya Percantik Diri, Perhiasan Bisa Jadi Investasi Kaum Milenial

(ELG)

Miss Grand International Indonesia 2014 Margenie Winarti tak bisa lepas dari perhiasan. Sebagai publik figur dan selebgram Margenie ingin selalu menjaga penampilan di berbagai kesempatan.Perhiasan favorit Margenie adalah kalung. Tak heran, wanita 29 tahun ini selalu tampil mengenakan kalung setiap beraktivitas. Kepercayaan diri Margenie bertambah setiap memakai kalung."Jadi buat aku perhiasan memang bisa lebih menambah percaya diri. Terutama kalung. Buat aku kalung itu bisa jadi center of attention. Kalung itu punya kesan yang bold, apalagi buat yang ingin menunjukkan colar bond, jadi kalung itu wajib ada," kata Margenie Winarti dalam Margenie Winarti Virtual Launching Axel Vinesse "In Gold We Bold" by UBS Gold.Hal senada disampaikan selebgram Andrea Gunawan yang merasa kalung membuat lehernya lebih terlihat jenjang. Memakai perhiasan kalung membuat Andrea lebih berani dan santai menghadapi orang."Jadi be yourself, jadi choose happy. Kalau ingin go bold, go, enggak perlu takut sama statement orang lain. Selama happy dan pede akan membuat lebih bersinar," ucap Andrea.Selain memiliki manfaat untuk mempercantik diri, Margenie dan Andrea menganggap perhiasan juga bisa dijadikan investasi. Hal itulah yang coba dikampanyekan UBS Gold ketika meluncurkan Axel Vinesse. Mereka ingin kaum milenial sadar dengan manfaat perhiasan bagi dirinya."Sudah tidak diragukan lagi kalau ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan membeli dan menyimpan perhiasan emas. Selain dapat dipakai sebagai bentuk fashion statement, nilai investasi yang dimiliki oleh perhiasan emas akan selalu tinggi, tahan inflasi dan perhiasan emas cenderung sekaligus, bisa dipakai untuk bergaya," kata Eddy Susanto, CEO UBS Gold.Axel Vinesse sendiri hendak menempatkan diri sebagai referensi gaya hidup urban anak muda Indonesia dengan perhiasan emas yang sesuai dengan karakter pribadi masing-masing. Didukung dengan eberapa teknologi yang sangat canggih, hollow technology dan laser cut membuat Axel Vinesse memberikan kesan mewah dan menawan, tapi juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi para penggunanya."Dengan menggunakan bahan dasar solid gold berkadar delapan karat, perhiasan Axel Vinesse by UBS Gold dijamin memiliki daya tahan yang sangat lama. Selain itu, solid gold yang dipilih juga memiliki sifat hypoallergenic yang tidak akan menyebabkan efek samping terhadap kulit seperti gatal maupun alergi," jelas E-Commerce Director UBS Gold, Michael Yahya.