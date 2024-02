Intip Koleksi Fall 2024 Kate Spade New York di New York Fashion Week

(FIR)

Seiring dengan perhelatan mode New York Fashion Week, Kate Spade New York meluncurkan koleksi Fall 2024 terbarunya dengan koleksi lookbook. Koleksi di musim ini merayakan DNA merek kate spade new york yang ikonis dengan gaya khas yang direimajinasi.Dalam koleksi ini Kate Spade New York menawarkan warna cerah yang segar, print abstrak dan teknik gaya layering - dengan mengambil gaya cerdas yang khas dari merek ini."Pada koleksi Fall 2024 ini, kami menyambut jalan yang terbuka dan kemungkinan luar biasa yang ditawarkan. Kami melaju ke masa depan dengan semangat optimisme, transformasi dan juga kebahagiaan," demikian statement dari keterangan pers Kate Spade New York.Titik mula perjalanan koleksi ini selalu berawal dari rumah, dan tentunya: print klasik dan proporsi, detil tradisi dan kode merek yang khas."Namun, kami melukis ulang elemen ini dengan cara segar dan modern, menggunakan pasangan yang playful, tata gaya yang chic dan juga pesona yang khas serta kecerdasan dalam tingkat yang lebih tinggi," lanjut pernyataan itu."Kami mendalami detil untuk tas tangan terbaru kami yang memadukan fungsi dan daya tarik secara indah. Dan tentunya, perjalanan menuju eksplorasi tidak akan lengkap tanpa gaya novelty kami, dan musim ini menampilkan banyak motif terinspirasi dari rambu lalu lintas," tutupnya.