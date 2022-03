Buka Gerai di Kokas, Converse Gaet Philip Ponk Lukis Mural Bertemakan Budaya Indonesia

(FIR)

Converse melakukan kolaborasi dengan seniman muralist, Philip Ponk dan sejumlah anggota Converse All Star. Kolaborasi ini dihadirkan saat Converse membuka gerai utama (Flagship Store) pertamanya di Mal Kota Kasablanka, Jumat 18 Maret 2022.Menariknya, Converse mengusung tema budaya lokal Indonesia saat membuat kreasi mural di dalam gerai. Dan, ini baru pertama kalinya ada di gerai Converse.Dalam momen istimewa pembukaan gerai utama ini, selain kreasi mural, Philip Ponk juga meluncurkan design pattern khusus dengan tema yang sama seperti karya pada muralnya. Spesialnya, desain ini hanya akan tersedia di gerai Converse di Mal Kota Kasablanka.Philip Ponk sendiri dikenal sebagai seniman, ilustrator, dan perancang grafis serta muralist yang terlibat dalam banyak skema seni, dan salah satu karya andalannya Ponka menjadi perhatian. Philip Ponk pernah dipilih Converse menjadi salah satu dari One Star Icons pada 2018 lalu.Ada pesan yang diambil dari pembukaan gerai utama Converse yang berlokasi di unit 166 lantai 1 Mal Kota Kasablanka ini. Hadirnya gerai ini tak hanya ingin menjangkau, mendekatkan diri, dan menawarkan koleksi paling lengkap seluruh produk Converse seperti sepatu, apparel dan aksesoris, namun juga sekaligus memperkenalkan pengalaman Converse by You.Convers ini memberi kesempatan kepada pengunjung gerai untuk customize beragam koleksi emblem yang tersedia di sepatu Converse yang mereka miliki. Emblem tersebut dapat disematkan langsung pada sepatu favorit mereka yang ditempelkan menggunakan mesin khusus. Keren bukan!