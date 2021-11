Desainer Daud Kristian Bangga Karyanya Dipakai BCL hingga Yuni Shara

(ELG)

Desainer Daud Kristian mengaku bangga busana rancangannya dipakai oleh banyak artis terkenal Indonesia. Bahkan, baju rancangan Kristian juga dipakai oleh Miss Indonesia Carla Yules."Sekarang beberapa baju saya dipakai Miss Indonesia Carla Yules di Puerto Riko selama karantina untuk OOTD and smart casualnya," kata Daud Kristian di Jakarta."Dan beberapa public figure yang lain seperti Regina Idol, Nowela, Fitri Carlina, Indah Sari, Dewi Perssik, Marshanda, Titi DJ, Reza Arthamevia, Bunga Citra Lestari , Melaney Ricardo, Yuni Shara , Novita Dewi, Inul Daratista dan masih beberapa artis lain," lanjutnya.Tak mau berpuas diri, Krist terus meluncurkan lini busana terbaru. Salah satunya jas set yang memiliki harga USD1 juta atau Rp14,4 miliar dan akan dia pasarkan ke mancanegara."Mengenai suite atau jas set, karya ini saya banderol dengan harga 1 juta dollar karena saya memang ingin menghargai dengan 1 juta dollar. Ini menjadi suara buat anak-anak muda di bangsaku untuk jangan takut bermimpi dan jangan pernah men-downgrade dirinya dan suite ini juga akan saya pasarkan di Amerika," paparnya.Meski karyanya dipakai banyak pesohor, bukan berarti baju-baju rancangan Daud Kristian tidak ditujukan ke orang biasa. Sebagai desainer, Daud Kristian ingin membantu banyak orang lebih percaya diri lewat penampilan. Hal itu menjadi kepuasa tersendiri baginya."Salah satu sukanya membuat penampilan orang lebih baik, walaupun standar penilaian itu subjektif dan membantu banyak orang untuk menjadi lebih percaya diri. Itu sense yang paling luar biasa buat saya pribadi, membuat orang menerima dan lebih menghargai dirinya melalui baju-baju saya," jelasnya."Tidak peduli kalian tinggal di desa ibu kota, wanita karir atau ibu rumah tangga, latar belakang sosial apapun, warna kulit dan dari suku manapun, tidak akan membatasin kamu untuk menikmati kehidupanmu sebagai seorang perempuan," lanjut dia lagi.Daud Kristian belajar mengenai fesyen secara otodidak. Namun, kecintaannya terhadap dunia fesyen membuat dia terus mau belajar lebih dalam lagi."Karena cantik dan berharga adalah Hak asasi semua perempuan dan segala sesatu saya lakukan dengan otodidak tanpa background akademis di dunia fashion. But i love fashion, and fashion is the way i love people," tutupnya.