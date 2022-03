Kembali Digelar Offline, Jakarta Sneaker Day 2022 Disambut Antusias Anak Muda

(ELG)

Ajang Jakarta Sneaker Day (JSD) kembali digelar tahun ini. Berbeda dari dua tahun sebelumnya yang digelar virtual, Jakarta Sneaker Day (JSD) 2022 digelar secara offline.Dalam penyelenggaraan yang keenam ini, Jakarta Sneaker Day (JSD) digelar pada 24-27 Maret di The Hall lantai 8 Senayan City, Jakarta. Di hari pertama, Jakarta Sneaker Day (JSD) langsung mendapat respons positif dari para pencinta sepatu, khususnya anak-anak muda."Setelah menanti cukup lama karena pandemi covid-19, akhirnya kami dapat berkumpul lagi bersama dalam sebuah event sneakerhead Tanah Air," kata Andrey Noelfry, Event Director JSD.Jakarta Sneaker Day 2022 memberikan kesempatan bagi lebih dari 50 tenant yang terdiri merek lokal dan internasional hingga para pegiat seni Indonesia untuk memamerkan hasil kolaborasi ataupun rilisan terbaru.Sebut saja seperti Vans x Mooneyes by Dope & Dapper, Puma x Batman, KEEN x BEAMS, Surprise Drop & Special Release by ODD, Converse by You – FREE Customize your Chucks, Special Drop & Activation from Footlocker, Special Activation by New Balance, Special Release by Compass, Never Too Lavish x Adityalogy Decon Reckon AJ1 Low “Black Suit” dan masih banyak lagi."Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi retailer baik lokal maupun internasional. Kami berharap Jakarta Sneaker Day 2022 menjadi sebuah titik balik semangat untuk berkreativitas kembali pasca pandemi," katanya.Lantaran pandemi masih melanda Indonesia, Jakarta Sneaker Day 2022 melakukan sejumlah penyesuaian, khususnya yang terkait protokol kesehatan. Penyelenggara pun lebih menekankan pembelian tiket secara daring agar menghindari kerumunan berlebih."Antusiasmenya terbilang tinggi, tapi karena masih ada pembatasan, jumlah pengunjung memang ada penurunan. Kami juga harus buat komunal area biar tidak terlalu padat di dalam," katanya.Tiket masuk JSD 2022 dapat dibeli secara online mulai Jumat, 11 Maret 2022 melalui Tokopedia seharga Rp20.000 dengan menggunakan promo BCA dan Rp100.000 untuk harga harga normal yang berlaku untuk satu hari dan satu sesi.Andrey pun mengingatkan kepada calon pengunjung jika Jakarta Sneaker Day 2022 tidak melayani pembelian secara tunai. Semua transaksi dilakukan secara nontunai."Di masa pandemi semuanya harus cashless," ucapnya.Tahun ini Jakarta Sneaker Day 2022 belum mau menargetkan jumlah pengunjung. Hal terpenting bagi mereka saat ini adalah penerapan protokol kesehatan berupa membatasi pengunjung yang berada di dalam."Ini pengalaman baru buat kami menjalankan event di masa pandemi seperti ini," tutupnya.