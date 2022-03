The Hermitage Rangkul Ayla Dimitri untuk Ciptakan Lebaran Hampers

Konferensi pers peluncuran Lebaran Hampers hasil kolaborasi Hermitage X Ayla Dimitri (Foto: Prefinite Communications)

Jakarta: Tak terasa Ramadan tinggal hitungan hari. Dan, pada Ramadan kali ini kamu bisa kembali menyantap menu buka puasa secara bersama dengan orang terdekat.



Kamu sudah bisa untuk mencari pilihan restoran untuk tempat berbuka puasa, salah satu pilihan yang bisa kamu datangi adalah The Hermitage, a Tribute Portofolio Hotel. Hotel yang terletak di jalan Cilacap ini sudah memberikan penawaran paket Ramadan yang beragam.



Yang spesial pada tahun ini, The Hermitage Jakarta merangkul salah satu tokoh gaya hidup dan fesyen berpengaruh di Indonesia, Ayla Dimitri. Inisiatif ini demi menciptakan Lebaran Hampers yang cantik berhiaskan desain motif buatannya.



"Saya selalu dibuat kagum dengan sejarah kolonial The Hermitage Jakarta, keindahan desain art deco bangunannya, serta tawarannya yang memikat,” ujar Ayla.



Untuk kolaborasi perdananya dengan The Hermitage Jakarta, Ayla mengimplementasikan dua warna favoritnya, yaitu hijau zaitun dan kuning mustard.



"Motif yang saya desain merupakan simbol dari cita rasa personal saya serta perpaduannya dengan tema Peranakan yang diusung The Hermitage Jakarta," jelasnya lebih jauh.



Bingkisan Lebaran ini tersedia dalam dua pilihan: Regular dan Premium. Paket Reguler terdiri atas empat toples kue kering artisanal: Peanut Butter, Double Chocolate, Nastar, dan Kaasstengels dengan harga Rp728.000++.



Sementara paket Premium berisikan empat toples kue kering, mocktail spesial The Hermitage Jakarta, The RR Chocolate bar and spread, serta biji kopi Tanamera dan ditawarkan dengan harga Rp1.928.000++.

(FIR)