Concept Store Karuizawa Shirt, Hadirkan Suasana Kota Nagano ke Jakarta

Hadirkan suasana kota Nagano, Jepang

(Karuizawa Shirt Concept Store di Ashta mengusung konsep “awaken your senses”, menghadirkan suasana dan budaya Jepang yang khas di setiap sudut toko. Foto: Dok. Karuizawa Shirt)

(TIN)

Fashion enthusiast, kini hadir fashion apparel brand semi-bespoke asal Jepang , Karuizawa Shirt di Jakarta. Tempat yang menawarkan pembuatan kemeja custom berkualitas Jepang ini, dibuat khusus untuk menyesuaikan bentuk tubuh, karakter, dan keunikan setiap individu.Berlokasi di Ashta District 8, Jakarta, concept store ini menawarkan pembuatan semi-bespoke Japanese fit untuk kalangan pria , atau kemeja custom dengan kualitas Jepang yang khusus dibuat hanya untuk kamu pelanggan setia. Ini tentu saja sejalan dengan taglinenya, “It Suits You” dengan pembuatan presisi, disesuaikan dengan bentuk tubuh dan kebutuhan setiap individu.“Kami menyiapkan konsep terbaik dan menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih spesial kali ini, dengan suasana dan budaya Jepang yang autentik di setiap penjuru store," buka Victoria Budiman Head of Apparel Division Karuizawa Shirt."Lokasi Ashta District 8 yang strategis membuat pelanggan semakin mudah menjangkau kami, khususnya kalangan pekerja yang punya kebutuhan berpenampilan prima untuk mendukung produktivitas sehari-hari,” sambut Victoria lagi.“Ashta dengan bangga menyambut Karuizawa Shirt sebagai tenant fashion terbaru. Kami melihat Karuizawa Shirt punya karakter dan value yang khas, yang kami percaya dibutuhkan oleh profil pengunjung Ashta. Kolaborasi ini tercipta karena kami punya visi dan misi yang sama, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup para kaum urban,” kata Tessa Marlenaska Sr. Center Experience Ashta.Mengusung konsep “awaken your senses”, pelanggan dapat merasakan langsung suasana kota Nagano di store melalui kelima panca indra, yang terdiri dari sight, smell, taste, touch, dan hearing.Saat memasuki store, pelanggan akan menjumpai interior minimalis dengan ornamen kayu dan nuansa warna earth tone (sight), diiringi alunan musik jazz khas Jepang yang membuat rileks (hearing), serta aroma alam kayu dan dedaunan (smell) yang menyejukkan.Pelanggan juga akan dilayani dengan prinsip Omotenashi, yaitu keramahtamahan (hospitality) dalam budaya Jepang yang berorientasi untuk memberikan pelanggan kepuasan dalam satu kali kunjungan.Sebelum berkonsultasi memesan kemeja, pelanggan akan disuguhkan refreshment kit berupa minuman Ocha dan snack khas Jepang (taste).Kemudian, yang terpenting dan sesuai dengan esensi semi-bespoke Karuizawa Shirt, pelanggan dapat merasakan langsung spesifikasi kemeja (touch), mulai dari fabric (bahan), collar (kerah), cuffs (ujung lengan), pocket (kantong), back body (bagian belakang), button (kancing), serta ukuran yang presisi.Para fitter Karuizawa akan melayani konsultasi langsung bagi para pelanggan yang mencari kemeja sesuai dengan bentuk tubuh dan kebutuhan mereka.Setelah pelanggan selesai memesan, kemeja akan dibuat dalam kurun waktu 7-10 hari. Waktu ini relatif ideal untuk sebuah proses custom kemeja, dengan penuh perhitungan untuk menghasilkan kemeja berkualitas tinggi dengan jahitan yang rapi dan model yang pas.Hadirnya Karuizawa Shirt di Indonesia meneruskan kesuksesan brand yang sudah eksis di Jepang sejak tahun 1940. Peluncuran concept store di Ashta ini menjadi sebuah milestone baru bagi Karuizawa dalam mempromosikan konsep pakaian semi-bespoke agar semakin familier di tengah masyarakat Indonesia.“Kami percaya, bentuk tubuh dan persona setiap orang itu spesial, dan pakaian akan sangat menentukan penampilan seseorang," kata Victoria."Karuizawa ingin membantu para laki-laki Indonesia menampilkan sisi terbaik mereka, dan yang terpenting membuat mereka merasa nyaman dan lebih percaya diri. Kami juga mengusung timeless fashion yang lebih klasik dan elegan, sehingga kemeja kami bisa terus relevan dan eksis mendampingi perjalanan hidup pelanggan kami,” pungkas Victoria.