Skechers Luncurkan Arch Fit Go Foam 1, Ini Ragam Fiturnya

Skechers baru-baru ini baru meluncurkan koleksi sepatu terbaru: Skechers Arch Fit Go Foam 1. Alas kaki ini didukung dengan teknologi kenamaan Skechers, Arch Fit technology.Dirancang untuk memberikan kenyamanan dan dukungan tak tertandingi, Skechers Arch Fit Go Foam 1 akan merevolusi cara setiap individu dalam menggunakan alas kaki dan agar kamu tetap bergerak aktif.Menurut Martina Harianda Mutis, Brand Marketing General Manager PT. Map Aktif Adiperkasa, Skechers Arch Fit Go Foam 1 adalah hasil dari usaha berkelanjutan Skechers dalam mencapai keunggulan kenyamanan dan performa. Teknologi canggih ini memberikan dukungan teknologi sol yang luar biasa, tahan dan stabil terhadap berbagai bentuk medan."Dengan Skechers Arch Fit Go Foam 1, konsumen sekarang dapat menikmati kombinasi sempurna antara gaya dan kenyamanan dalam satu sepatu yang luar biasa," ujar Martina.Berikut ini fitur Fitur Utama dan Manfaat Skechers Arch Fit Go Foam 1:Skechers Arch Fit Go Foam 1 memiliki desain lengkungan inovatif yang menyesuaikan dengan bentuk alami kakimu, memberikan dukungan yang luar biasa dan kenyamanan sepanjang hari.Teknologi midsole Go Foam yang canggih menawarkan penyerapan benturan yang luar biasa yang mampu meredam benturan dan memberikan rasa responsif setiap langkahnya.Dengan konstruksi yang kokoh, Skechers Arch Fit Go Foam 1 memberikan stabilitas dan mengurangi risiko kelelahan kaki, memungkinkan pemakainya tampil maksimal.Dibuat dengan material yang bernapas, Skechers Arch Fit Go Foam 1 memungkinkan aliran udara, menjaga kaki tetap sejuk dan nyaman. Konstruksi yang ringan mengurangi beban pada kaki saat pemakaian dalam waktu yang lama.Skechers Arch Fit Go Foam 1 bisa menjadi pilihan yang sempurna untuk segala kegiatan sehari-hari. Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang stylish untuk memenuhi preferensi individu.