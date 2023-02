Sebentar Lagi Ramadan! Yuk Intip Tren Busana Muslim yang Bakal Booming

1. Bordir mendominasi

(FIR)

Tak terasa bulan Ramadan sebentar lagi menghampiri kita. Pastinya menyambut bulan suci ini, ada beberapa persiapan yang dilakukan seperti pakaian dan hijab bagi para wanita.Berikut ini tren busana muslim saat Ramadan menurut Founder Vanilla Hijab, Atina Maulia, di sela acara penyerahan konten kit dan workshop digital marketing untuk 50 UMKM terpilih yang diselenggarakan Vanilla Hijab, di Jakarta, Rabu (15/2/2023):Bordir diprediksi oleh Atina masih mendominasi dengan pola yang beragam, seperti lace dan memiliki warna yang soft."Ramadan akan banyak bordir, lace, ada patern-patern yang warnanya soft, meski nanti ada sedikit warna bold tapi enggak terlalu dominan," ujar Atina.Untuk Pola pada tahun ini, orang akan lebih suka yang everlasting. Jadi enggak terlalu mencolok supaya bisa terus dipakai, walaupun Ramadan berakhir.Dress akan banyak dicari, tapi enggak selalu kaftan. Jadi akan ada penambahan fitur yang tak terlalu terkesan jadul, dan lebih up to date tentunya."Warnanya lebih soft. Kami juga punya pilihan bold, tapi enggak terlalu banyak," terang AtinaMeski warna-warna soft bakal mendominasi, tapi warna putih tetap menjadi opsi. Menurut Atina, warna putih selalu menjadi warna yang masih dicari, terutama untuk lebaran."Orang selalu keep up dengan warna putih," pungkasnya.