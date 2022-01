Under Armour Rilis Koleksi Curry Flow 9 X Sesame Street, Apa Saja Keunggulannya?

Curry 9 Sesame Street (Foto: Under Armour)

Jakarta: Under Armour melanjutkan koleksi seri kerja sama mereka bersama Stephen Curry yang berkolaborasi dengan Sesame Street. Kali ini mereka merilis Curry Flow 9 X Sesame Street.



Curry Flow 9 membawa beberapa fitur yang memiliki teknologi yang terdepan. Di antaranya adalah UA Warp, yaitu bagian atas dari sepatu yang mampu mengunci posisi kaki untuk kestabilan dan keseimbangan yang lebih presisi, tanpa mengurangi atau menghalangi gerakan alamiah kaki saat bermain bola basket.



Inovasi lainnya yang juga disematkan dalam sepatu ini adalah sol atau tapak sepatu yang menggunakan teknologi UA Flow yang sebelumnya digunakan sepatu lari. Sekarang teknologi ini sudah disempurnakan dengan melalui riset yang panjang dan detail dengan dibantu oleh beberapa pemain basket profesional NBA untuk produk yang lebih sempurna.



Tidak hanya mampu memberikan waktu reaksi yang lebih cepat dengan UA Flow, Curry Flow ini juga sangat ringan. Pencinta basket bisa mendapatkan waktu pemulihan yang lebih cepat, sehingga penggunaan energi bisa lebih efektif dan efisien sebagai formula jitu untuk memenangkan pertandingan.



"Kekuatan UA Warp yang dapat mengunci kaki dengan sepatu, memberikan dampak yang sangat besar untuk membuat saya bergerak lebih cepat dan stabil dengan gerakan yang lebih natural," ucap Steph Curry yang sudah 11 kali menjadi pemain NBA All Stars, dua kali MVP NBA, dan 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors itu.



Di samping itu, Under Armour juga meluncurkan varian produk Curry Flow 9 yang sangat unik lantaran bekerjasama dengan Sesame Street. Kerjasama ini tidak hanya untuk menampilkan produk dengan desain yang unik, melainkan Stephen Curry yang juga merupakan seorang ayah dari 3 orang anak, yang percaya akan nilai-nilai yang dihadirkan oleh Sesame Workshop.



Sesame Workshop sendiri merupakan organisasi non profit yang juga diyakini mampu menjadi perpanjangan dari kampanye Celebrate Harlem yang juga mampu menginspirasikan para atlet-atlet muda. Berikut beberapa fitur yang menyempurnakan sepatu seri ke-9 dari seri Curry atau yang sekarang dikenal dengan Curry FLow 9 ini:



1. Breathable mesh tongue atau lidah sepatu dengan tarikan untuk pemakaian sepatu yang lebih mudah.



2. Molded collar built into the upper untuk kenyamanan terbaik.



3. TPE-blend sockliner dengan lower compression set untuk peningkatan energy return.



4. Bantal tapak UA Flow technology yang sangat ringan dan mampu memberikan cengkraman yang lebih kuat.



5. Durable UA Flow outsole mampu memberikan stabilitas dengan daya tahan produk yang bisa diandalkan di lapangan.



6. Berat: 1.200 gram.

(FIR)