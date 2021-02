5 Ide Mix and Match Sneakers untuk Pria

1. Sneakers tinggi

2. Sneakers rendah

3. Slip on

4. Plimsolls

5. Sepatu olahraga

(FIR)

Populer di berbagai kalangan membuat sneakers menjadi salah satu pilihan sepatu yang paling bergaya saat ini. Sepasang sepatu yang ringan ini dapat langsung dipakai dan cocok untuk beragam momen.Mulai dari berolahraga hingga kencan di malam hari. Terlebih sneakers juga mudah dipadupadankan dengan pakaian apapun. Dilansir dari Be Beautiful, berikut beberapa cara mix and match sepatu kets untuk pria pada 2021, di antaranya:Tahukah kamu, sepatu kets tinggi awalnya dirancang untuk pemain bola basket? Ya, sepatu ini didesain untuk melindungi pergelangan kaki pemain basket dan mencegah cedera. Namun ternyata, gaya sepatu kets ini juga menarik perhatian para penonton dan laris di pasaran.Nah, jika kamu salah satu penggemar sepatu kets tinggi, sebaiknya padukan sepatu ini dengan skinny jeans dan jaket bomber.Sneakers rendah sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sepatu ini kembali dipopulerkan oleh Kobe Bryant periode 2010-an. Meski seorang pemain basket, desas-desusnya Kobe terinspirasi oleh cleat sepak bola lho! Nah, sepatu ini paling cocok jika dikenakan dengan outer dan celana jins slim-fit.Slip on biasanya digunakan untuk bekerja atau sebagai aksesoris semi formal. Pemakaiannya yang mudah dan terkesan sederhana membuat pria tertarik menggunakan slip on. Sepatu ini paling cocok kamu pakai dengan kemeja dan celana pendek.Nah, model sepatu yang satu ini biasanya terbuat dari bahan kanvas dan ringan saat dipakai. Bahkan mungkin pernah kamu gunakan saat sekolah.Jika kamu masih menyukai model sepatu ini, plimsolls paling cocok digunakan dengan blazer dan celana panjang.Terakhir, sneakers yang paling menonjol dari yang lain, lebih fungsional dan terbuat dari material yang apik membuatnya sangat sulit ditolak oleh kaum pria. Jika kamu perhatikan, mungkin pria di sekelilingmu memakai sepatu olahraga untuk berpergian.Nah, agar penampilan semakin keren cobalah gunakan sepatu olahraga dengan T-shirt dan skinny jeans. Selamat mencoba ya Teman Gaya!