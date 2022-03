Kembali Digelar Secara Offline, Ini Rilisan Sepatu Baru di Jakarta Sneaker Day 2022

Jakarta Sneaker Day (Foto: dok. JSD)

Jakarta: Setelah dua tahun digelar secara virtual, Jakarta Sneaker Day 2022 punya sajian berbeda. Seiring penurunan kasus covid-19 dan level PPKM, Jakarta Sneaker Day 2022 akan digelar secara offline atau langsung.



Jakarta Sneaker Day sebelumnya digelar secara virtual pada 2020 dan 2021 karena pandemi covid-19. Namun, tahun ini mereka ingin memberikan pengalaman baru bagi pecinta sneakers di Indonesia.



Jakarta Sneaker Day tahun ini akan digelar pada 24 hingga 27 Maret 2022 di area The Hall at Senayan City lantai 8, sedangkan JSD Base yang juga merupakan kolaborasi antara TokoMall, Vans Indonesia, dan Indonesia Sneaker Team (IST) dihadirkan di Atrium Senayan City.



Tahun ini, Jakarta Sneaker Day memberikan kesempatan bagi lebih dari 50 tenant yang terdiri merek lokal dan internasional hingga para pegiat seni Indonesia untuk memamerkan hasil kolaborasi ataupun rilisan terbaru.



Beberapa di antaranya adalah Vans x Mooneyes by Dope & Dapper, Puma x Batman, KEEN x BEAMS, Surprise Drop & Special Release by ODD, Converse by You – FREE Customize your Chucks, Special Drop & Activation from Footlocker, Special Activation by New Balance, Special Release by Compass, Never Too Lavish x Adityalogy Decon Reckon AJ1 Low “Black Suit” dan masih banyak lagi.



"Dengan rangkaian program dan konten menarik mulai dari local & international brand exhibition, exclusive sneaker release, special drop, art exhibition, JSD Base, JSD Talks, IP Hub, raffle, donasi dan lainnya, ayo kita jadikan momentum kebersamaan ini untuk saling bekerja sama membangun budaya sneaker di Indonesia untuk lebih mendunia," kata Andrey Noelfry, Event Director JSD.



Lantaran digelar secara langsung, Jakarta Sneaker Day 2022 mengusung misi baru yaitu 'Connect & Collaborate'. Acara yang menggandeng BCA sebagai sponsor utama ini berharap Jakarta Sneaker Day menjadi momen para pecinta sepatu bertemu dan berkolaborasi



"Semoga Jakarta Sneaker Day yang kembali hadir dengan konsep penyelenggaraan secara offline di tengah pandemi dapat membuat semua pihak yang terlibat dalam gelaran ini untuk saling terhubung dan berkolaborasi bersama lagi," katanya.



Tiket masuk JSD 2022 dapat dibeli secara online mulai Jumat, 11 Maret 2022 melalui Tokopedia seharga Rp20.000 dengan menggunakan promo BCA dan Rp100.000 untuk harga harga normal yang berlaku untuk satu hari dan satu sesi.



Tiket JSD 2022 juga akan tersedia on the spot (OTS) di ticket booth JSD 2022 lantai 6 Senayan City selama event berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan JSD 2022 sepenuhnya menjalankan prosedur protokol kesehatan yang ketat guna mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pengunjung.





