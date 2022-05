Dukung JMFW, 44 Finalis Puteri Indonesia 2022 Kenakan Busana Muslim Karya Desainer Lokal

(ELG)

Yayasan Puteri Indonesia dan Mustika Ratu menggelar acara Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang dihadiri 44 Finalis Puteri Indonesia 2022. Acara yang mengambil tema "Glowing with JMFW 2023" ini merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Putri Indonesia (PPI) 2022.Acara dibuka dengan parade penampilan 44 finalis Puteri Indonesia 2022 dengan menggunakan busana muslim hasil karya desainer lokal yang dipercantik dengan riasan kosmetik Beauty Queen Series Mustika Ratu dan dilanjutkan dengan talkshow Glowing Road to JMFW 2023.Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam, National Chairman Indonesia Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma, Ketua Umun Perhimpunan Pengusaha dan Asosiasi Kosmetika (PPAK), Solihin Sofyan, Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Kusuma Ida Anjani dan Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdangan, Miftah Farid sebagai moderator.Pagelaran Road to JMFW kolaborasi 44 finalis Puteri Indonesia ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membesarkan fesyen muslim di Tanah Air. Sehingga diharapkan menjadi pagelaran fesyen muslim terbesar di Indonesia. Jakarta Muslim Fashion Week bakal digelar pada 20-22 Oktober 2022 di ICE BSD, Tangerang."Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan yang sejalan dengan program pemerintah untuk menjadikan indonesia sebagai Global Halal Hub di tahun 2024. Inisiatif ini dilaksanakan melalui industri fesyen dan kosmetika dengan kerjasama berbagai pihak seperti Kemendag, KADIN, Asosiasi Kosmetik, Asosiasi Pertekstilan dan juga para desainer Indonesia," kata Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Kusuma Ida Anjani.Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan Jasa – Kementerian Perdangan, Frida Adiati, sinergi yang kuat antara industri fesyen muslim dan kosmetika nasional berkontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara produsen produk halal terbesar dunia. Frida optimistis Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim dapat menangkap peluang itu."Kami menyadari upaya membangun ekosistem fesyen muslim secara serius dan berkelanjutan akan memberikan efek domino bagi industri penunjang dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Selain itu, juga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia tahun 2024. JMFW hadir tidak hanya mempromosikan produk fesyen, tapi juga mengangkat potensi produk kosmetik Indonesia," kata Frida.Anggota Dewan Pertimbangan Persiden (Watimpres) yang juga Dewan Penasehat Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani sangat mengapresiasi Road to JMW 2023 bersama Puteri Indonesia 2022. Kegiatan ini juga merupakan side event dari G20 yang ditunjukan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui industri fesyen dan produk halal."Saya berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh stake holder pada sektor industri halal untuk membenahi diri, memperbaiki kualitas produk dan terus menyesuaikan sehingga dapat turut ambil bagian dan langkah strategis untuk mewujudkan industrinya sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024," kata Putri Kus Wisnu Wardani.