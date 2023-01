Aksi Lepas Jaket Bikin Penonton Histeris, Ini Dia Outfit Bright Vachiravit

Jaket leather hitam

Kali kedua menyapa fansnya di Indonesia, aktor sekaligus penyanyi asal Thailand, Bright Vachiravit membikin penggemar berteriak histeris. Kehadirannya bisa dikatakan bikin geger Mall Summarecon Serpong, pada Sabtu 28 Januari 2023.Pada jumpa fans kemarin yang digelar oleh Ichitan, Bright Vachirawit menyanyi untuk pertama kalinya single baru yang dirilis tiga hari lalu, berjudul "My Ecstasy".Tak hanya itu, Bright juga membuat penggemar mabuk kepayang saat aksinya membuka jaket di atas panggung karena terlalu gerah. Kalian juga pasti penasaran kan, outfit apa sih yang dikenakan Bright kemarin? Berikut. Medcom.id membocorkannya untukmu!Cuaca kemarin di Jakarta dan Tangerang bisa dibilang hujan tak berhenti sejak Jumat malam (27/01) hingga menjelang sore pada Sabtu 28 Januari. Pada saat itu, Bright tampak mengenakan jaket leather berwarna hitam yang terlihat modis. Jaket tersebut terdapat kerah v-neck berlayer dan tiga kantong depan yang membuatnya terlihat edgy.Tanktop, you can see, atau kaos lengan buntung juga dikenakan oleh Bright sebagai lapisan dalam dari jaket leathernya itu. Ia mengenakan kaos buntung berwarna putih dengan sablonan Ichitan. Bright juga menunjukkan aksinya melepas jaket dan menunjukkan lengan berototnya yang membuat penggemar histeris.Bright juga mengenakan blue jeans dengan cutting-an loose yang membuat dirinya tampil klasik dan sedikit vintage. Blue jeans ini juga ditambahkan aksesoris gesper kulit yang mendukung penampilannya.Untuk memaksimalkan penampilannya yang klasik dan edgy ini, Bright mengenakan sepatu boots berwarna hitam yang tampaknya terbuat dari kulit hewan. Tak seperti boots yang memiliki banyak tali, boots yang dipakai oleh Bright tampak polos dengan lengan kaki yang tinggi dan bentuk bulat di ujungnya.