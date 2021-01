Charles & Keith Ajak Fashionista Makin Bergaya dengan Outfit Monokrom

(Febby Rastanty tampil “shiny” dengan sepatu dan tas putih mengkilat koleksi awal tahun Charles & Keith. Foto: Dok. Charles&keith)

(yyy)

Warna monokrom yang sering dibilang kaku ternyata bisa tampil luwes ketika berpadu dengan gaya busana yang beragam. Seperti yang diusung oleh Charles & Keith melalui koleksi awal tahun 2021.Merek fast fashion yang mengkhususkan diri dalam penjualan sepatu dan aksesori wanita ini menampilkan tema 'All Black' yang diharapkan bisa menjadi inspirasi OOTD kaum fashionista.Seperti artis Febby Rastanty yang mengenakan cardigan hitam dan celana santai hitam yang dipadukan dengan sepatu berwarna putih mengkilap Chunky High Top Trainers dari Charles & Keith.Menurutnya, tampilan warna hitam memang jadi style yang disukainya suka, karena berkesan misterius. "Tapi tentunya tak akan monoton kalo aku kombinasikan dengan tampilan shiny dari Charles & Keith. Style jadi seru karena ada campuran antara elegan, misterius tapi tetap percaya diri dengan warna putih mengkilap” ujarnya.Selain itu, ada juga Tantri Namirah yang tampil dengan gaya streetwear. Penggiat gerakan urban farming ini mengenakan celana denim warna gelap berpadu dengan jaket kulit maskulin serta tas leather dengan motif geometris yang retro. Tampilan kontras ini seakan menjadi momen di mana city girl berpadu dengan country girl.Gaya Tantri dan Febby dengan warna hitam membuktikan bahwa warna basic bukan berarti tidak bisa dieksplorasi. Padankan dengan warna dan motif kontras semakin menampilkan kesan elegan.“Koleksi Charles & Keith pilihan aku di awal tahun ini justru semakin seru karena motif geometris yang klasik, jadi elemen surprise ketika dipadukan dengan tampilan from top to bottom yang warnanya basic. Seru kan?” pungkas istri Haikal Kamil.