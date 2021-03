Glamor dari Rumah, Potret Fashion Aktris Hollywood di Ajang Golden Globe 2021

Regina King

Golden Globe 2021, tak kehilangan aura glamornya dari penampilan para selebritis meski ajang penghargaan tersebut dilakukan secara virtual.Walaupun tampil dari rumah, kantor, atau kamar hotel, para bintang berbakat Hollywood ini tetap terlihat memukau dengan gaun mewahnya.Berikut potret gaya best dress sejumlah aktris di ajang Golden Globe Awards ke-78 pada Minggu,28 Februari 2021 pilihan Gaya!Aktris berusia 50 tahun ini tampak memesona mengenakan gaun Louis Vuitton berwarna hitam dengan aksen perak di bagian depan yang dipenuhi lebih dari 40 ribu ornamen dan kristal warna-warni.Dengan background halaman belakang rumah, Kaley tetap stunning mengenakan gaun abu-abu muda karya Oscar de la Renta.Gaun berwarna merah karya Giorgio Armani sangat cocok dikenakan oleh aktris yang mendapatkan nominasi lewat perannya sebagai Tutar Sagdiyev dalam mockumentary Borat Subsequent Moviefilm 2020.Pike tampil trendy dengan gaun karya Molly Goddard yang dipadukan dengan sepatu bot kulit hitam. Manis sekaligus keren ya!Anya berhasil meraih penghargaan Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy lewat film Emma. Ia tampil paling memukau dengan gaun hijau Custom Dior Haute Couture.Dengan beralaskan sofa, Kidman tetap memukau dengan balutan gaun navy bermotif rantai dari Louis Vuitton.Adik dari aktris Dakota Fanning ini tampil elegan dengan balutan gaun berwarna hjaun mint dari Gucci.Dan, Amanda menjadi salah satu aktris dengan gaun paling memukau di ajang Golden Globe 2021. Ia mengenakan gaun brwarna pink-rose dengan ornamen bunga yang cantik karya Oscar de la Renta.