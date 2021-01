Sontek Gaya Bando Amanda Gorman yang Elegan

(Bando empuk merah. Foto: Dok. Courtesy of PigeonLadyCreations/Etsy/Bhg.com)

1. Bando empuk merah

(Bando merah dengan ruffle. Foto: Dok. Shopbop/Bhg.com)

2. Bando merah dengan ruffle

(Bando simpul merah. Foto: Dok. Lele Sadoughi/Bhg.com)

3. Bando simpul merah

(TIN)

Rabu pekan lalu banyak orang Amerika dan seluruh dunia menyaksikan pelantikan Presiden Joe Biden - Kamala Harris. Bukan hanya wajah terkenal yang menarik perhatian Amanda Gorman, 22 tahun asal Los Angeles memikat penonton saat membaca puisinya "The Hill We Climb."Amanda Gorman penyair dalam pelantikan termuda dalam sejarah, mengesankan hadirin dengan kata-kata penuh makna dan penyampaiannya yang dinamis.Banyak pula yang mengagumi kehadirannya yang penuh gaya. Gorman tampak cantik dengan rambut diikat, ditarik ke atas, dan ditata dengan ikat kepala berwarna merah tebal.Bando Prada yang dikenakan Gorman sudah terjual habis, tetapi ada pilihan terjangkau lainnya yang tak kalah elegan yang bisa kamu beli.Dan saat kamu membelinya, jangan lupa pesan buku-bukunya yang segera rilis, "The Hill We Climb: Poems dan Change Sings: A Children's Anthem."Tampil rapi dan dukung bisnis kecil dengan opsi ini. Bando buatan tangan terbuat dari bahan beludru dan tersedia dalam warna merah, anggur, merah muda, dan oranye.Headband ini memiliki peringkat bintang lima yang hampir sempurna dari lebih dari 170 pembeli, dengan satu catatan "(Ini) nyaman, tetap di tempatnya, dan saya dapat mengenakan sepanjang hari."Ruffles menambah tampilan lebih muda pada ikat kepala ini. Pilihan sutra ini dibuat oleh Shashi, merek yang berbasis di New York yang membuat aksesori klasik menjadi sedikit menyenangkan. Warna burgundy akan terlihat sangat mewah pada siapa pun dengan rambut cokelat atau hitam.Anda tidak perlu khawatir tentang sakit kepala karena bando dengan yang satu ini. Pilihan velvet ini dibuat dengan bantalan yang nyaman sehingga bisa dikenakan sepanjang hari. Pita tebal 2 inci dan simpul tebal 1 1/2 inci untuk tampilan yang lebih ramping.