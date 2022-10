Ini Tempat yang Cocok Buat Kamu Para Pencinta Sneakers

(Tampil trendy dengan aneka sepatu sneakers idaman yang ditawarkan dengan harga menarik. Foto: Dok. Instimewa)

Sering digunakan oleh kamu, teman, sampai tetangga, sepatu sneakers memang jadi salah satu fesyen andalan yang multifungsi. Dikutip dari Vogue, sejarah sneakers pertama kali dimulai pada tahun 1839 ketika seorang ilmuwan Amerika bernama Charles Goodyear menemukan karet vulkanisir, bahan yang lentur terbentuk dari proses karet yang dipanaskan.Dalam lansiran Wikipedia disebutkan sneakers mula-mula dipopulerkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Converse, Nike dan Spalding pada pertengahan abad ke-20. Dan dalam IDN Times juga dipaparkan masih banyak yang bingung mengenai beda sepatu kets dengan sneakers.Karena sepatu kets menuju pada merek Keds, yaitu sebuah merek sepatu yang pertama kali didirikan pada tahun 1916 di Amerika. Nah, sedangkan sneakers memiliki bahan pembuatan yang lebih luas. Sol karet dibuat lebih canggih dengan dukungan berbagai macam teknologi untuk mengurangi bobot dan menambah kenyamanan terutama pada sneakers running.Dan bagi kamu pencinta aneka sepatu sneakers pastinya sudah mengetahui JD Sports, King of Trainer. Outlet resminya telah dibuka mulai kemarin Kamis 20 Oktober 2022.Berada di lantai GF Lippo Mall Kemang, Jakarta, pembukaan ini ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh CEO PT. Lippo Malls Indonesia, Henry Riady, didampingi oleh COO PT. Lippo Malls Indonesia, Eddy Mumin dan Mall Director Lippo Mall Kemang, Dimas Aditya Kusuma serta CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto.Menempati area seluas 502.134 m2, outlet ini menghadirkan pengalaman ritel yang bervariasi dengan menyediakan berbagai produk sport dari berbagai merek ternama seperti Nike, Adidas, The North Face, Vans, Puma, dan lainnya.Di sini kamu bisa mendapatkan sneakers favorit dan sport fashion yang trendy sesuai dengan gaya pilihan model dan gaya. Berbagai promo menarik juga hadir selama masa opening ini salah satunya adanya program Hype Drops Online Raffle atau undian secara online untuk para pencinta sneakers agar bisa membeli sneakers idaman mereka dengan harga menarik di bawah pasaran umumnya.Pembeli diwajibkan mendaftarkan dirinya untuk program ini melalui Official Instagram JD Sports dari tanggal 20-22 Oktober 2022. Pembeli yang beruntung memenangkan undian bisa mendapatkan Hype Product seperti sneaker Adidas Air Jordan 1 Low, Air Jordan 1 Mid, Nike Dunk Low, Nike Dunk Low Retro, atau produk lainnya dengan harga mulai dari Rp1.129.000. Dan ini terbatas hanya tersedia untuk 500 pasang sneakers pertama lho.Dimas Aditya Kusuma, selaku Mall Director Lippo Mall Kemang mengatakan, “JD Sports merupakan tenant yang ditunggu sekali kehadirannya di Lippo Mall kemang karena seiring dengan konsep sport fashion yang sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan pengunjung Lippo Mall Kemang. Kami berharap para pengunjung khususnya pencinta sport fashion dapat menikmati kehadiran JD Sports ini.”