Galactic Leader, Hoodie Edisi Khusus dari Eazy Money

Galactic Leader (Foto: Eazy Money Universe)

Jakarta: Eazy Money Universe yang merupakan sebuah perusahaan pakaian garapan Adipati Dolken, Bill Satya, dan Ganindra Bimo merilis hoodie edisi khusus, Galactic Leader. Hoodie ini dibilang spesial lantaran berkolaborasi dengan brand senior dan terkenal di Indonesia, Tehbotol Sosro.



Edisi khusus ini masih dalam satu gerakan #LocalUnite. Sebuah gerakan di mana Tehbotol Sosro berkolaborasi dengan brand-brand lokal Indonesia. Diharapkan pula, pada gerakan ini dapat menggali potensi-potensi serta membentuk sebuah ekosistem untuk menyiapkan diri mereka menjadi brand ikonik kebanggaan Indonesia selanjutnya.



"To be honest ini juga tawarannya, ini jawaban simple: Ada tawaran besar yang datang, enggak mungkin bilang enggak. Ada brand living legend, multigenre, multihierarky, kelas A sampai E juga tahu. Mereka ajak kerja sama ya kita seneng banget," ujar Ganindra Bimo dalam keterangan persnya.



Selain itu, Bimo juga mempertimbangkan pesan yang bagus dari gerakan local unite ini. Mereka ingin menang bersama-sama, memberikan dampak yang bagus untuk sosial pada era pandemi ini.



"Jadi ketika ada tawarannya ya kami ambil. Dan seru sih bekerja sama dengan brand senior, mereka punya ideologi, visi, taste, mau nerima perbedaan plus juga taste anak-anak zaman sekarang," kata Bimo.



"Yang jelas ini untuk kemajuan industri kreatif di tanah air. Tujuan kami bukan untuk mencari keuntungan semata, goals-nya untuk kasih impact cukup baik untuk social terutama untuk industri kreatif," lanjutnya.



Pada gerakan Locals Unite ini, Tehbotol Sosro memilih 3 kategori dalam menggali potensi brand lokal yakni F&B, Arts dan Apparel. Khusus dengan Eazy Money, kolaborasi saat ini dalam kategori Apparel yakni Fashion.



Kolaborasi Eazy Money Universe dengan Tehbotol Sosro dalam #LocalsUnite adalah hoodie rilisan khusus bertajuk 'Galactic Leader'. Bertema antariksa yang merupakan karakteristik brand Eazy Money Universe, rilisan ini menggambarkan alien mengarungi luar angkasa membawa kesegaran Tehbotol Sosro ke galaksi manapun ia kunjungi.



"Selain kita menggunakan teknik bordir yang baru, jadi di bagian punggungnya ada hal yang bisa dibongkar dan pasang: bisa dicopot dan pasang kembali. Sesuatu baru," terang Bimo, menjelaskan.



"Dan selalu kita punya packaging yang baru. Kayak boks mainan begitu, di mana di dalamnya ada bonus dua di antaranya ialah dua teh botol, dan akrilik collectible. Ini juga pertama kalinya kita kolaborasi bikin hoodie sama brand besar. Dan kontennya, kita bikin animasi selama dua menit. Animasi kolaborasi," tegasnya.

(FIR)