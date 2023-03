Tampil Stylish! 5 Cara Mix and Match Jaket Denim dengan Outfit Hijab

Jaket denim & rok

(Foto: Dok. Outfittrends)

Jaket denim & celana kulot

(Foto: Dok. Instagram/@amvlek)

Jaket denim & sweater

(Foto: Dok. Instagram/@sauf.etc)

Jaket denim & gaun

(Foto: Dok. Whowhatwear)

Jaket denim & celana jeans

(Foto: Dok. Whowhatwear)

(yyy)

Jaket denim merupakan salah satu item fesyen yang tak lekang oleh waktu. Busana long lasting ini dianggap sebagai jaket yang 'wajib' ada di lemari pakaian setiap orang baik pria maupun wanita dan termasuk hijabers.Pasalnya, outfit ini tidak hanya berfungsi untuk membuat tubuhmu lebih hangat saat cuaca dingin. Tapi, juga bisa menjadi tren fashion yang kasual dan stylish lho! Termasuk ketika dipakai untuk hangout bareng teman atau pada acara berbuka puasa saat Ramadan nanti.Melansir dari laman Fustany, berikut inpirasi mix and match jaket denim khusus untuk hijabers yang ingin tampil lebih kece. Check this out!Jika ada satu tampilan yang cocok untuk semua tipe tubuh, itu adalah jaket denim yang dipasangkan dengan rok. Kamu bisa memadukan jaket denim dengan rok lipit panjang (pleats) dengan jaket denim oversized misalnya.Ini adalah cara keren lainnya yaitu memadukan tampilan jaket denim dengan celana kulot. Kamu bisa tampil kasual dengan jaket denim oversized, celana kulot, dan sepasang sepatu kets. Atau, pilih tampilan yang lebih berkelas dengan kemeja pas badan, jaket denim, celana kulot, dan sepatu hak tinggi.Untuk cuaca dingin, kami sarankan untuk memadukan jaket denim dengan sweter rajutan dan syal yang lembut. Tentunya, selain hangat kamu akan terlihat kece.Memadukan jaket denim dengan gaun panjang merupakan cara yang bisa dilakukan untuk memperbarui tampilan hijabmu.Denim on denim pastinya oke banget! Kamu bisa memadukan jaket denim dan celana jeans dengan warna senada. Untuk menyempurnakan tampilan, kamu bisa mengenakan hijab bergaya turban.