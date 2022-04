Gino Mariani x Sebastian Gunawan, Hadirkan Desain Sepatu yang Energetic dan Lebih Youthful

(Tjandra Suwarto, President Direktur Gino Mariani dengan Sebastian Gunawan saat pembukaan toko di Grand Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

Menyambut Lebaran tentunya kamu juga perlu mempertimbangkan tampilan yang baik dan hadir bersama hati yang suci. Ini merupakan representasi dari mengagungkan Hari Raya.Dan salah satu yang menjadi kultur di Indonesia adalah membeli baju serta semua aksesori fesyen termasuk sepatu yang juga baru. Namun dalam membelinya jangan lupakan faktor kenyamanan.Seperti yang dihadirkan oleh Gino Mariani yang berkolaborasi dengan Sebastian Gunawan. Brand asli Indonesia ini menggandeng salah satu desainer terbaik Indonesia yaitu Sebastian Gunawan menghadirkan koleksi eksklusif yang terdiri dari 12 desain untuk pria dan 8 desain untuk wanita.Koleksi ekslusif ini didominasi oleh dua material unggulan yang digabungkan dengan cantiknya oleh Sebastian Gunawan, yaitu kulit kulit sapi dengan kualitas terbaik dan sustainable denim.Denny Budianto selaku General Manager Gino Mariani mengatakan, “Diluncurkan dengan sangat terbatas di mana setiap jenis sepatu hanya diproduksi sejumlah 100 pasang. Kami menjaga eksklusifitas koleksi terbaru ini.""Koleksi ini tidak hanya mengutamakan nilai estetis atau cantiknya design, tapi juga kenyamanan khas merek Gino. Aspek kenyamanan Gino Mariani terdir dari dua hal, Cloud-Tech in-sole cloud technology yang memberikan daya membal baik untuk kaki, lightweight dan breathable design yang menjaga ergonomis kaki dan mengurangi ketidaknyamanan saat berdiri dan berjalan,” tambah Denny lagi.Sebastian Gunawan selaku perancang koleksi ini mengatakan, “Design dan persepsi yang saya ingin tampilkan di koleksi ini adalah gaya yang lebih muda, lebih energetic, lebih youthful dan lebih modern.""Paduan warna yang digunakan juga dipilih secara mix and match untuk memastikan tampilan sepatu yang lebih vibrant dan attractive,” tambah lelaki yang akrab disapa Seba ini.Sebastian Gunawan bekerja sama dengan Gino Mariani karena kualitas eklusif pembuatan tangan dan kenyamanan sepatu Gino yang sudah kredibel dan sudah menjadi pilihan sepatu kulit di Indonesia sejak 1995.Brand sepatu yang sudah ada sejak 27 tahun lalu ini juga tetap menjaga kualitasnya dengan menjaga beberapa desain di antaranya menggunakan teknik jahit dengan tangan handsewn atau handcrafted, bukan buatan mesin. Ini tentu saja untuk menjaga kualitas setiap pasangnya.Peluncuran kolaborasi dengan Seba juga dibarengi dengan pembukaan tiga gerai toko terbaru Gino Mariani, yaitu Grand Indonesia Jakarta (1 April), Paragon Pollux Mall Semarang, (nantinya tanggal 7 April) dan Margo City Depok (nantinya tanggal 9 April). Tentunya ini melengkapi gerai Gino Mariani sudah lebih dulu berada di 40 department stores yang tersebar di seluruh Indonesia.Pembukaan toko Gino Mariani ini diiringi dengan minat sepatu all-day lifestyle yang semakin merajalela di masyarakat. Sepatu all-day lifestyle adalah sepatu model smart casual yang bisa digunakan sepanjang hari untuk banyak jenis acara, dari kantor, berkumpul dengan teman, sampai acara-acara resmi.Gino Mariani dengan keunggulannya di sepatu Smart Casual boots dan Moccasin (atau slip on) menjadi salah satu merek yang dicari pelanggan. Walaupun di 2021 toko sempat tutup sementara karena pandemi, tetapi terlihat dari growth online sales Gino Mariani terus menaik.Tjandra Suwarto selaku President Direktur dari Gino Mariani mengatakan, “Pertumbuhan sales online Gino yang mencapai 110 persen atau double menunjukkan bahwa kualitas Gino dan model sepatu all-day lifestyle (smart casual), menjadi pilihan masyarakat.""Memang benar saat pandemi mobilitas berkurang, tapi disaat new normal seperti memasuki 2022 sudah terlihat mobilitas dan aktivitas masyarakat sudah naik drastis. Masyarakat kota besar mulai keluar dari rumah dan mulai kembali memikirkan penampilan dan kenyamanan saat beraktivitas,” tambah Tjandra Suwarto.Senda dengan Tjandra Suwarto, Denny Budianto mengatakan, “Pembukaan tiga toko baru Gino Mariani ini ingin menunjukan minat masyarakat untuk keunggulan sepatu kami, sepatu kulit smart casual dengan kualitas sepatu Italia untuk pria dan wanita.”Jangan khawatir karena menurut Denny Budianto saat ini sudah ada 25 jenis sepatu untuk wanita dan masih akan terus menambah koleksi tersebut."Karena kami tahu banyak sekali pelanggan wanita yang suka dengan kualitas kulit produk Gino dan meminta Gino untuk mengakomodasi style dan design untuk wanita,” pungkas Denny.