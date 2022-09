Raffi Ahmad hingga Raline Shah Peragakan Koleksi Baru Erigo-X di New York Fashion Week

(ELG)

Lini busana asal Indonesia, Erigo-X sukses menampilkan sejumlah koleksinya di panggung New York Fashion Week 'The Show’ Spring/Summer 2023' yang dilaksanakan di Springs Studios, New York City pada 12 September 2022 waktu setempat. Ini merupakan kedua kalinya Erigo tampil di ajang bergengsi dunia itu."Kami sangat bangga bisa kembali tampil di New York Fashion Week, ini menjadi tren positif bagi Erigo dan yang jelas pencapaian ini bukan hanya pencapaian Erigo tapi juga pencapaian fashion industry Indonesia," kata Muhammad Sadad selaku CEO & Founder Erigo dalam keterangan tertulisnya.Tampil dengan runway collection yang terdiri dari 60 looks, ERIGO-X menghadirkan rancangan busana yang terinspirasi dari sebuah proses metamorfosis kepompong. Koleksi ini terbagi menjadi tiga tahap yang tiap tahap mencerminkan transformasi kehidupan. Melalui tema ini ERIGO-X ingin memberikan pesan universal bahwa setiap proses memiliki keindahannya masing-masing.Koleksi ERIGO-X kali ini didominasi oleh berbagai motif geometris, abstrak, serta bunga dan kupu-kupu yang dituangkan pada desain dress, setelan, serta outerwear dengan siluet cut-out berbahan kain denim dan kulit."Karya-karyanya ini juga fokus pada penggunaan detail, seperti teknik jahit tangan cross stitch, painting, dan teknik bordir yang telah menghabiskan waktu panjang dalam pengerjaannya untuk menghasilan kemewahan dan kualitas terbaik di setiap desainnya. Elemen-elemen tersebut menjadi detail utama yang memberikan kesan kuat dan tegas dari koleksi ini," papar Sadad.CEO of Marketplace Tokopedia, Anthony WIjaya turut mendukung Erigo menyambut baik respons positif yang diraih selama di sana. Mereka yakin, jenama fesyen Indonesia bakal dikenal lebih luas lagi di dunia. s"Kolaborasi kami dengan Erigo di NYFW merupakan upaya kami dalam mendukung pegiat usaha lokal menciptakan peluang dan mencapai lebih. Kami harap melalui ajang ini, Erigo bisa mengembangkan bisnisnya demi memajukan ekonomi kreatif tanah air, serta menginspirasi lebih banyak pegiat usaha untuk berinovasi dan berkolaborasi," kata Anthony WIjaya.Selain itu, terdapat beberapa nama selebriti Indonesia yang ikut melenggang di panggung NYFW untuk mempresentasikan koleksi ERIGO-X seperti Raffi Ahmad , Raline Shah, Anya Gerladine, Enzy Storia, Angga Yunanda, dan Refal Hady menjadi selebriti yang mendapatkan kesempatan untuk catwalk di salah satu fashion show paling bergengsi dunia tersebut.Deretan selebriti dan influencer lainnya yang juga turut hadir dan meramaikan show ERIGO-X adalah Uus, Zee JKT48, Beby Tsabina, Gabriel Prince, Hassan Alaydrus, Iben M.A, dan Oza Rangkuti. Di hari sebelum show-nya ERIGO-X juga berkesempatan untuk tampil di NYFW: The Talks yang merupakan diskusi oleh para pakar yang diundang oleh penyelenggara NYFW official secara langsung."Adapun tema diskusi berbeda-beda tiap tahunnya yang meliputi bidang beauty, design, fashion, dan entertainment. Tahun ini Erigo X Tokopedia mendapatkan kehormatan untuk mensponsori sekaligus menjadi perwakilan Indonesia untuk menjadi narasumber dalam acara bergengsi ini, dengan bertajuk ‘New Faces of Indonesian Fashion," tutupnya.