Kourtney Kardashian Bela Kolaborasi Boohoo-nya di New York Fashion Week

(FIR)

: Kolaborasi label fashion bersama selebriti tampaknya tak selalu disambut antusias. Salah satunya Kourtney Kardashian yang bekerja sama dengan Boohoo.Kourtney disebut-sebut melakukan greenwashing (memberikan kesan ramah lingkungan, padahal tidak) dengan menggunakan fashion dari Boohoo. Kardashian pun berbicara di Instagram miliknya mengenai alasan di balik bergabung dengan Boohoo dan menentang serangan reaksi yang beredar pada media sosial.Pernyataan tersebut muncul setelah peluncuran koleksi pertama Kardashian di situs Boohoo dan sebelum pertunjukkan New York Fashion Week pada awal pekan ini.“Boohoo mendekati saya untuk menjadi duta sustainability, dan meskipun saya tahu itu akan mendapat serangan karena keduanya tidak berjalan beriringan, saya berpikir tentang fakta bahwa fast fashion, atau industri fashion secara umum, tidak akan berjalan dengan baik. Di mana saja," tulis Kourtney dalam keterangannya."Itu pasti membuat beberapa kebisingan yang persis seperti yang saya harapkan. Saya tentu tidak memiliki semua jawaban, tetapi untuk seseorang yang telah melakukan kolaborasi fast fashion di masa lalu, yang tidak mendapat serangan reaksi keras karena saya tidak meminta perhatian untuk mencoba membuat perubahan yang lebih baik, saya merasa bangga melakukannya. dengan niat dan tujuan," lanjutnya.Artis kelahiran 1979 ini juga mendorong para ahli yang bekerja di bidang sustainability untuk menghampiri. Ia menambahkan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak secara positif yang bisa mempengaruhi lingkungan.“Saya ingin membantu serta dari pengalaman saya sejauh ini selama bekerja bersama Boohoo, mereka juga (ingin) melakukannya. Saya akan menjelaskan perubahan mereka, bagaimana kami membuat cara ini lebih berkelanjutan, dan apa yang saya pelajari sebagai konsumen bisa untuk membantu … All to come!!” kata Kourtney.Awal bulan ini, Boohoo telah mengumumkan Kourtney Kardashian bekerja sama dengan mereka dan meluncurkan dua koleksi yang berfokus pada pendekatan tantangan terkait sustainability dan membantu masyarakat membuat keputusan belanja ramah lingkungan.Koleksi pertama ‘45-piece’ yang dibintangi Kourtney Kardashian ini terinspirasi dari grunge, termasuk gaun, mantel, dan outfit olahraga, beserta sepatu bot, sandal, dan sepatu wedges yang dijual mulai dari $6-$100. Musim semi 2023 juga menjadi tahun peluncuran koleksi kedua.