Gandeng Nicholas Saputra, MONDIAL Hadirkan Debut Koleksi dengan Pesona Ruby dan Saphire

Bros The Medallion. Foto: Dok. Mondial)

(Nicholas Saputra. Foto: Dok. Mondial)

(yyy)

MONDIAL, brand perhiasan yang telah bereksistensi sejak 1979, menghadirkan surprise di anniversary ke-44 dengan mengumumkan Nicholas Saputra, sebagai Brand Ambassador MONDIAL sekaligus Creative Director untuk koleksi kolaboratif MONDIAL Precious x Nicholas Saputra.Mengedepankan precious stones seperti ruby dan sapphire sebagai highlight untuk debut collection ini, Nico terlibat dalam proses desain untuk menciptakan koleksi yang one-of-a-kind dan memancarkan pesona ruby dan sapphire.Leslie Christian Saputra, General Manager MONDIAL, mengatakan MONDIAL Precious x Nicholas Saputra terdiri dari 24 desain yang menawarkan beragam pilihan. Mulai dari perhiasan untuk tampilan sehari-hari hingga statement jewelry, termasuk masterpiece koleksi ini, yaitu bros The Medallion."Atas masukan Nico yang melihat tidak banyak perhiasan yang diciptakan untuk pria, MONDIAL Precious juga menghadirkan koleksi mini untuk pria. Ini adalah gebrakan baru bagi kami, karena MONDIAL dan Nico sama-sama memiliki passion terhadap precious stones dan kami ingin menaikkan nilai prestige-nya sesuai yang ia pantas dapatkan melalui design language yang unik oleh Nico," tutur Leslie.Nicholas Saputra, Brand Ambassador MONDIAL sekaligus Creative Director mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ketertarikan terhadap precious stones. "Saya selalu menyempatkan diri untuk stone-hunting ketika traveling, bahkan saya pernah ke Myanmar khusus untuk stone-hunting. Keterbukaan MONDIAL untuk melibatkan saya sebagai desainer, bukan sekedar sebagai brand spokesperson saja, meyakinkan saya untuk menyambut kesempatan ini dengan baik," ujarnya.Nico menggunakan pengalamannya sebagai seorang arsitek untuk menghidupkan konsepsimple geometric shapes yang menjadi jiwa koleksi debut ini. Menurutnya dalam arsitektur, ketiga bentuk basic geometry - segitiga, segiempat, lingkaran - adalah fondasi dari semua karya arsitektur yang luar biasa.Meskipun terlihat simple, ketiga bentuk ini bisa memberikan ruang kreativitas yang luas untuk menciptakan beragam desain, dari yang subtle hingga luxurious, dan juga tidak pandang umur, hingga bisa dikenakan oleh remaja sampai dewasa."Kolaborasi dengan MONDIAL ini adalah creative playground yang sangat fun bagi saya dan MONDIAL. Saya yakin pencinta jewelry akan merasakan perbedaan spirit filosofi desain ‘I’m Different’ dari setiap desain yang kami hasilkan dan merasakan bagaimana sentuhan sebuah perhiasan bisa mengatakan, yes, you are precious in every way." jelas Nico.Sementara, Tanya Alissia, Gemologist & Chief Merchandising Officer Central Mega Kencana,menambahkan melalui koleksi ini, MONDIAL ingin mengubah persepsi konsumen terhadap arti kata ‘precious’ yang selama ini boleh dibilang terbatas pada diamond saja. Padahal, batu ruby dan sapphire itu sama-sama langka, bahkan beberapa di antaranya lebih langka."Sesuai dengan standar MONDIAL, kami dengan cermat memastikan bahwa semua perhiasan di koleksi MONDIAL Precious x Nicholas Saputra mengikuti prinsip desain MONDIAL yaitu fancy shapes, fancy colors, dan fancy construction. Sekaligus memenuhi standar kualitas yang tinggi, terutama dalam hal warna (Color) untuk setiap precious stones dan standar kualitas 4C (Carat, Color, Clarity, Cut) untuk setiap diamond yang digunakan," pungkas Tanya.